Nije mnogo nedostajalo Denveru da upiše i drugu pobedu zaredom protiv Klipersa. Nikola Jokić odigrao je još jednu sjajnu utakmicu, pratila su ga i većina saigrača, ali tim iz Los Anđelesa je jednostavno imao više raspoloženih igrača kada je bilo najpotrebnije.

Možda Jokić nije bio najagresivniji u seriji protiv Jute, ali u zadnje dve utakmice protiv Klipersa mu se nema šta zameriti. Preuzeo je igru u svoje ruke, a kako Klipersi agresivno u odbrani brane Džamala Marija, tako je Jokić morao da bude najvažnija napadačka opcija tima. I to radi odlično. Pametno koristi činjenicu da ga čuva Ivica Zubac, koji ne može da ga prati kod spoljnjeg šuta, pa srpski centar ima dosta prostora za trice koje redovno pogađa.

Isto tako, Monrezl Harel definitivno nije u formi, a DžaMajkl Grin nije klasa koja može protiv Jokića da odigra dobru odbranu duže od desetak minuta. Naš as pogađa koševe, sjajno brani odbrambeni skok i razigrava saigrače. Ni celoj ekipi Denvera nema se šta zameriti - Mari se koncetrisao na razigravanje saigrača kada ga već tako čvrsto čuvaju, Heris i Grent rade solidan posao na Kavaju Lenardu u odbrani, a Porter i Milsap su dobro koristili minute na parketu. Jednostavno, i dalje sve izgleda kao da Klipersi igraju u brzini manje. Kada ubace u najvišu, kao šta je to bilo u zadnjoj četvrtini kada se lomio rezultat, Denver nema puno šanse za odgovor.

Šta se tiče druge sinoćnje utakmice, one između Bostona i Toronta, tu se nema šta reći. Reptorsi su opet upali u rupu s lošim šutem spolja, a kada je to tako, onda oni jednostavno ne mogu da odgovore na sve izazove koje im nudi ekipa Bostona. Možda jesu ovo dva izjednačena protivnika, ali Seltiksi su ipak za nijansu bolja ekipa i to se vidi u ovoj seriji. Oni nisu niti jednom 'pukli', Reptorsi su to napravili dvaput.

Večeras bi Majami mogao, neko će reći i trebao, osigurati prolazak u finale Istoka. Verujemo da će Janis Antetokunpo dati sve od sebe kako bi igrao, ali isto tako verujemo da Milvoki neće rizikovati neku ozbiljniju povredu te da on ipak neće večeras igrati. Ako i bude, biće to u ograničenoj minutaži i ulozi. Bez njega su Baksi pobedili u prošloj utakmici, ali oni ipak previše zavise od Grika frika da bi mogli to da nadoknade u seriji protiv ratobornih igrača Majamija.

A može li Hjuston da dođe do druge pobede protiv Lejkersa? To će zavisiti od Rasela Vestbruka čija ih je loša igra dovela do poraza pre dva dana. Iako su Lejkersi odigrali dobru odbranu, Lebron Džejms i Entoni Dejvis su bili na svom nivou, a i klupa tima iz Los Anđelesa ih je odlično pratila, Roketsi su i dalje imali priliku za pobedu, a nju im je oduzeo Vestbruk. Nije lako igrati kada zavisiš o njemu, ali ne treba zaboraviti da je on ipak vrhunski igrač koji je u jednom delu karijere dominirao. Sigurni smo da će dati sve od sebe da večeras ispravi ono što je pogrešio prošli put.

Sad je vreme za neke savete za klađenje. Opet su u pitanju četiri tipa, po jedan iz svake ekipe:

BRUK LOPEZ (broj koševa (16,5), tip više, kvota 1,85)

Ovo je jedna opklada koju se isplati bez obzira hoće li igrati Janis ili neće. Lopez je u ovoj seriji na 19 poena, trice su mu na 50%, a u prošloj utakmici je pokazao deo poteza u igri u reketu, leđima prema košu. Ako bude Janis na parketu, Lopez će dobiti svoje povratne lopte na šutu za tricu, a ako Janis ne bude igrao očekujemo da će Majk Budenholzer pozvati dovoljno akcija za njega u reketu gde Lopez ima šta dakaće. Ne zaboravite da je ovaj čovek u karijeri imao četiri sezone u kojima je imao prosek od 20 koševa, a u dve je još bio između 19 i 20 koševa. A ima tek 32 godine.

DŽEJ KRAUDER (broj koševa (11,5), tip više, kvota 1,75)

Ovo ne možemo preskočiti. Krauder igra odličnu seriju protiv Milvokija, na proseku je od 15 koševa po utakmici, igra tvrdo u odbrani i napadu te ima minutažu od više od 30 minuta po utakmici. Odlično uklopio u ekipu Majamija i verujemo da će nastaviti s odličnim igrama.

RASEL VESTBRUK (broj skokova (7,5), tip više, kvota 1,70)

Opklada koju ponavljamo od pre dva dana, a nije ni čudno da je tako. Vestbruk je oduvek bio poznat kao igrač koji jako voli odbrambeni skok, a u ove dve utakmice protiv Lejkersa je na proseku od 11 uhvaćenih lopti. S obzirom na nedostatak centra u redovima Hjustona i njegovu agresivnost, ovo nam se čini kao zicer dana.

LEBRON DŽEJMS (broj asistencija (9,5), tip manje, kvota 1,75)

Hjuston igra agresivnu odbranu gde su celo vreme na crtama dodavanja protivničkih igrača, te tako pokušavaju da smanje razliku u visini. Posebno paze na to da Lebron Džejms ne razigra svoje saigrače - više vole da on postiže koševe nego da asistira. Iako je Džejms odličan razigravač, u prve dve utakmice ove serije je ostao ispod ove margine, verujemo da će ga odbrana Hjustona naterati da tako bude i večeras.

NBA - POLUFINALE KONFERENCIJA

Utorak

ISTOK

00:30: Milvoki – Majami /u seriji: 1:3/

ZAPAD

03.00: Hjuston – LA Lejkers /u seriji: 1:1/

***kvote su podložne promenama

PIŠE: EMIR FULURIJA