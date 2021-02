Fantastičnu sezonu iza sebe ima Nikola Jokić. Nastavio je da pomera granice, oborio je rekord karijere (50 poena), pet puta upisivao dvocifrene brojke u tri kolone, na samo jednom od 24 nastupa nije upisao dabl-dabl učinak. Jedan je od glavnih kandidata za MVP nagradu, ali trener Denvera Majk Meloun ističe da Srbin ne razmišlja o trci za titulu najkorisnijeg igrača NBA lige.

Jasno, Meloun je oduševljen Nikolinim izdanjima ove sezone. Kako i da ne bude. Tvrdi, ipak, da su srpskom centru na umu samo pobede.

"Očigledno je da Nikola ima MVP sezonu. Prava je definicija nesebičnosti i to je ono što volim kod njega. Ne mari za statistiku, ne juri MVP titulu. Želi samo da pobeđuje."

U ubedljivoj pobedi nad Klivlendom u noći između srede i četvrtka ostvario je još jedan dabl-dabl. Ipak, ispod standarda na koji nas je navikao ove sezone (12 poena i 12 asistencija). Nagetsi su upisali ubedljiv trijumf, a Meloun je oduševljen činjenicom da je njegov najbolji igrač, u sezoni u kojoj je među glavnim kandatima za prestižno odličje, podređen ekipi.

"Izgubili smo tri utakmice zaredom, a on je upisao 12 poena, 12 skokova i šest skokova i mi smo dobili meč. U sjajnom je raspoloženju i srećan je. To su iskrene emocije. Jednostavno je takav i to mi se sviđa. Kada glavni igrač franšize predstavlja otelovljenje onoga što jeste i onoga što želite da buduete, imate priliku da ostvarite velike stvari", izjavio je trener Denvera.

Nagetsi sa učinkom od 13 pobeda i 11 poraza sede na sedmom mestu zapadne konferencije. Naredni rival ekipe iz Kolorada je Oklahoma, sa kojom će snage odmeriti u noći između petka i subote (03.00).