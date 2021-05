Gledaćemo majstoricu u finalu Jadranske lige - 81:80 (19:23, 20:19, 19:21, 23:17)! Crvena zvezda je ispustila i drugu šansu da uzme šampionsku titulu u Podgorici iako je imala sve na svojoj strani - rezultat, dvocifrenu razliku, igru, povredu Vilija Rida koji je ispao iz rotacije na startu drugog poluvremena, ali se Budućnost izdigla iznad svega i na kraju preživela.

Budućnost je bukvalno pobegla sa giljotine i Crvena zvezda je uprkos svemu ovo morala da dobije baš zbog svega navedenog... Imala je Crvena zvezda i deset poena prednosti posle smirenih rešenja Džordana Lojda i Lengstona Hola na manje od osam minuta do kraja, ali je ponovo meč rešavao jedan posed! Sve je Crvena zvezda prokockala u narednih šest minuta, Džastin Kobs, Zoran Nikolić i Nikola Ivanović krenuli su na sve ili ništa i umalo dobili majstoricu. Napravila je Budućnost seriju 15:6 i čak povela nakratko zahvaljujući penalima Ivanovića u trenutku kada je Lojd s dvaloša faula poklonio rivalima “2+1“ situacije, a Lendri Noko završio utakmicu zbog pet faulova. Promašaj Ognjena Dobrića iz dvokoraka doveo je do toga da Noko faulira Zorana Nikolića za kraj... Budućnost je na nešto više od dva i po minuta do kraja imala 78:76, a onda su se i domaćinu stegle ruke. Tada je Dobrić izvukao težak pogodak, a posle Kobsovog promašaja važno polaganje Ognjena Kuzmića za 80:78 na manje od dva minuta do isteka vremena.

Budućnost – Crvena zvezda 81:80

/19:23, 20:19, 19:21, 23:17/

Dvorana Morača, Podgorica.

Gledalaca: Nepoznato;

Sudije: Saša Pukl, Uroš Nikolić, Sašo Petek.

BUDUĆNOST: Kobs 22 (7as), Ivanović 11, Edžam 3, Šehović -, D. Nikolić 8 (9sk), Apić -, Mitrović 13, Dela Vale 5, Z. Nikolić 10, Popović 1, Rid 8, Žugić -.

CRVENA ZVEZDA: Hol 5, Volden 5, Lojd 23, Uskoković -, Davidovac 3, Lazić 6, Rit -, Dobrić 13 (6as), Simonović 6, Jagodić Kuridža -, Kuzmić 7, Noko 12 (7sk).

Dugo nije bilo poena, a onda je Zoran Nikolić s penala poravnao na 80:80 uz 42 sekunde na semaforu. Tada je promašio s poludistance Lojd, da bi Branko Lazić posle velike konfuzije na klupi Zvezde i potpunog izostanka komunikacije s Dejanom Radonjićem poslao Kobsa na penale, gde je najbolji igrač Budućnosti pogodio samo jedan šut na sedam sekundi do kraja. Ljutili su se Radonjić i Lazić jedan na drugog, šef stručnog štaba Zvezde je uzeo tajm-aut posle kojeg Lojd nije uspeo da pogodi šut za titulu. I pored toga Melvin Edžam je u skoku poslao loptu u aut uz sekund na semaforu. Kori Volden je izveo aut, Dejan Davidovac je probao za titulu, ali nije uspeo. Peta utakmica igraće se u petak u dvorani Aleksandar Nikolić.

Ponovo će se najviše pričati o odnosu faulova i sudijskom kriterijumu jer je u korist Budućnosti svirano gotovo duplo više faulova (35-17), domaćin je izveo i 18 slobodnih bacanja više (35-17) s tim što su igrači Dejana Milojevića promašili čak 12, a Dejana Radonjića samotri (14/17). Teško da će na Malom Kalemegdanu moći da ostanu imuni na ovakve događaje u Podgorici, mada je Crvena zvezda kada se podvuče crta sama kriva što je izgubila ovaj meč.

Nikom verovatno nije jasno šta je Lojdu prolazilo kroz glavu kada je prvo dotakao Kobsa, pa onda Ivanovića za koš i poklon slobodna bacanja kojim je dao krila protivniku u ključnim trenucima utakmice. U poslednjih pet minuta bio je u kontraritmu i tako poništio sve ono dobro što je napravio do tada. Tačnije, od one trojke za 73:68 tačno na polovini poslednje deonice Lojd se potpuno izgubio pod pritiskom. Moraće da se izvuče zaključak iz toga kako je moguće da kapiten Crvene zvezde gleda svog trenera šta da radi u poslednjem napadu Budućnosti i da stručni štab nema odgovor... Promašaji Lojda i Davidovca za pobedu su takvi, ulaze ili ne ulaze i tu je sreća igra veliku ulogu. A Zvezda je nije imala...

Čekala se Zvezdina baražna paljba celo finale i eto - jedan posed je opet prevagnuo na stranu Budućnosti. Zvezda je večeras šutirala izvrsno – 10/23 za tri (43,5%) i 18/36 za dva, ali su greške uz diskutabilan sudijski kriterijum i pucanje gostujućih igrača pod pritiskom produžili seriju...

I pored svih problema Zvezda je uspela da drži vođstvo najveći deo poluvremena, te odnela u svlačionicu tri poena razlike (42:39). Veliki uticaj imalo je to što je Budućnost za 20 minuta ispustila čak sedam penala, te pogodila samo jednu trojku iz šest pokušaja. Kobs je prvi put u ovom finalu počeo dobro, ali je zato Ivanović pao. No, Kobs je sam držao napad pa je na 10 poena dopisao šest asistencija, uglavnom sve za Rida koji je imao osam poena, a uz to je izvukao i pet faulova! Važnu rolu za domaćina imao je Mitrović. Nekadašnji kapiten Crvene zvezde na odmor je otišao sa 11 poena i četiri skoka, a odigrao je možda i najbolje svoje poluvreme u celom plej-ofu u oba smera.

Strašno važan trenutak susreta bila je povreda Rida. Stradala je prepona centru Budućnosti i čim je pao na parket bilo je jasno da nije dobro i da neće moći da nastavi susret. Upravo je taj događaj dao krila Crvenoj zvezdi koja je u narednih nekoliko minuta ponovo bila ona s početka susreta. Od Lojdovog pogotka, preko velike trojke Lazića u padu i prvog uspešnog dalekometnog hica Hola u celom plej-ofu, do još jednog harpuna Zvezdinog kapitena, Zvezda je za nešto više od dva minuta stigla do 55:45 dok je Budućnost ređala samo promašaje, verovatno nespremna za tako jak udarac kakav je ispadanje Rida iz rotacije. Ali, onda se ponovo desio pad koji je Budućnosti dala slamku nade. Lojd je počeo da forsira šuteve bez da neko drugi dobije loptu, dvaput zaredom je promašio, na šta se uvezao četvrti faul Noka! Seriju promašaja prekinuli su Kobs i Ivanović svojom prvom trojkom i to preko Holove ruke, Mitrović je pogodio dva slobodna bacanja da bi Dela Vale gotovo ni iz čega izvukao trojku gde je bio sam kao duh... Zvezdinu krizu prekinio je Davidovac trojkom u posedu odmah posle Dela Valeovog hica, da bi se dobrom odbranom četvrtina nekako privela kraju uz rezultat 63:58 za Crvenu zvezdu. I onda se desilo ono što smo već do detalja opisali...

Lojd utakmicu završava s 23 poena (9/20 iz igre, 4/8 za tri) i utiskom da je tragičar utakmice! Ognjen Dobrić jer ubacio 13 (3/8 iz igre, 1/3 za tri, 6/6 slobodna bacanja), Noko je dopisao 12 poena uz sedam uhvaćenih lopti, a konačno smo videli dobru rolu Hola koji je pogodio dva važna hica i umalo iz senke potpisao titulu. Njegovih pet poena, Lazić i Simonović dodali su po šest. Džastin Kobs je odigao najbolju utakmicu u seriji i na kraju imao 22 poena (9/12 za dva, 0/1 za tri) uz sedam asistencija i čak 11 iznuđenih faulova za indeks 29. Luka Mitrović ponovo važan za konačni ishod i njegovih 13 poena i pet asistencija, dok je Zoran Nikolić na pravi način odmenio Vilija Rida teskupio 10 poena i tri skoka. Nikola Ivanović je dodao 11 poena i tri završna dodavanja dok je Danilo Nikolić dopisao osam poena i devet skokova, a Dela Vale ostao na pet poena.

Idemo dalje, termin pete utakmice u petak biće uskoro poznat.

