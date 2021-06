Loše je počelo po crno-bele, Mega je bila ubedljiva u prvom meču polufinala. Predvođena Filipom Petruševim odbranila je svoj teren i prišla na korak od istorijskog finala. Uzvratio je Partizan udarac i pred navijačima u dvorani Ranko Žeravica izborio majstoricu. Došlo je vreme i za odlučujući meč (20.30).

20.00: (1,85) Mega (14,0) Partizan (2,05)

Igra Partizan sezonu za zaborav, ali bi mogao ozbiljno da popravi utisak u završnici. Muči se sa povredama, ali uspeva da izađe na kraj sa svim problemima i čini se da u odlučujući meč sa Megom ulazi kao ravnopravan rival. To nije bio utisak pred početak serije, još manje posle prve utakmice.

Ipak, Erik Mika, Dangubić, Jaramaz, Veličković, Trifunović i Zagorac su proigrali kada je bilo najpotrebnije, kada je slavni klub bio na pragu eliminacije. Uspeli su nošeni hukom sa tribina, koji odavno nisu čuli i da svedu najkorisnijeg igrača ABA lige Petruševa na 13 poena, te su zasluženo došli do važnog trijumfa. Sezona za zaborav dobila bi još tužniju notu, da je Partizan po treći put ostao bez finala na poslednje četiri završnice.

Kako stoje stvari, trener Aleksandar Matović ni za treći meč neće imati Rašona Tomasa na raspolaganju, a van ekipe su sigurno Vil Mozli, kao i Trej Deksel.

Statistički gledano, ekipe su prilično izjednačene, ali je ipak ekipa Vlada Jovanovića dosad više pokazala. Mega je za tri poena efikasnija (85,8-82,8) i ima oko tri asistencije više u proseku (24,3-21,3). Ima za nijansu bolje procente u šutu za tri poena (37,2-36,9 odsto), ali je nešto osetnije preciznija u šutu za dva (60,5-51,6 odsto). Sa druge strane Partizan može da se pohvali boljim skokom u napadu (13-10,3).

Trener Partizana Matović ističe da će crno-beli učiniti sve da se domognu borbe za trofej.

"Došli smo pred majstoricu, koja nas šalje u finale ili idemo na odmor. Naša obaveza je da igramo maksimalno. Daćemo sve od sebe da opravdamo ulogu tima sa bogatom istorijom, bez ozbira na povrede. Pokušaćemo da odigramo što je kvalitetnije moguće u ovom trenutku. Mi smo praktično u poslednje tri utakmice (protiv Mege prim. aut.), četiri bili u rezultatskom zaostatku, pa jurili rezultat. Oni tako igraju, veoma specicičan tim, veoma su dobri atletski, odlično trče, veoma dobro su uigrani. Neke stvari su za mene normalne, sa druge strane oni naprave početnu prednost zbog naših problema. Trudićemo se da odgovorimo na najbolji mogući način".

Tokom čitave sezone se Mega oslanjala na centarski tandem Filip Petrušev - Marko Simonović. Matović smatra da to nije jedina snaga narednog rivala.

"Sistem u ovom momentu Mege je orijentisan na visoke igrače. Da bi igrali dobro, spoljni moraju da im daju podršku. Jesu koncepcijski fokusirani na visoke igrače, odatle sve proizilazi, ali su spoljni igrači ti koji im daju veliku podršku".

Pohvalio je i Aleksu Stepanovića i Dušana Miletića, koji su pomogli ekipi da sanira problem koji je nastao zbog odustva Tomasa i Mozlija.

"Mi imamo problema sa tim povredama, Mozli nije tu, Rašon Tomas ne igra. Praktično dva najbolja defanzivca Evrokupa, jedan i zvanično, ali to smo uspeli da nadomestimo sa Stepanovićem i Miletićem i mislim da tu nemamo problema".

Može li Partizan da izađe na kraj sa igrom protivnika u tranziciji?

"To je najveći kvalitet tog tima. Oni su atletski perfektni, mogu da trče u oba pravca, mogu da budu agresivni u odbrani. Puno toga će zavisiti od našeg sistema igre, kako se mi ponašamo i u odbrani i u napadu. Da onog momenta kada pokušavamo da sprovedemo neke ideje koje vežbamo, koje smo tražili mi to uradimo, kao i da u nekim momentima kada dođe do pada koncentracije, kada uđemo u igru koja malo više njima odgovara, dolazimo do situacije koja Megi više odgovara".

Njegov kolega sa klupe Mege Vladimir Jovanović ističe da su prevagu u prva dva meča doneli intenzitet i skok u napadu.

"U pripremi prve dve utakmice pomenuo sam praktično iste stvari i mislim da su one napravile prevagu. Pre svega, to je intenzitet u odbrani i u skoku u napadu, posebno u drugoj utakmici gde je to odnelo prevagu na stranu Partizana. Naš osnovni zadatak je da odgovorimo njihovom kontaktu u odbrani i u napadu, da budemo pravovremeni i tačni što se tiče napada, da budemo koncentrisani i istrajni u odbrambenim zadacima i da tu odbranu privedemo kraju uspešnim skokom, pošto je u prethodnoj utakmici taj ofanzivni skok protivnika i presudio".

Videćemo ko ide u finale.

