Maljković: Džentlmenski je bilo da se dodaju Partizan i Virtus

Mnogo je bure i prašine u javnosti podigla odluka Evrolige da suspenduje oba takmičenja i da ostavi 18 klubova koji su igrali ove sezone Evroligu i za sledeću sezonu.

Ta dešavanja prokomentarisao je i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, koji ističe da ovaj region zaslužuje dva evroligaša.

"Nezavisno od ove situacije. Rođen sam u Jugoslaviji, ovde sam razvijao svoju karijeru, sticao sam prijateljstva, pratio sam velike rezultate ljudi pre mene i posle mene. Ja sam Đordiju Bertomeuu: 'Kako gleda na to da od Milana do Atine nema evroligaša?", rekao je Maljković na TV prva, a prenosi B92.

A onda se nadovezao na to i postavio neka važna pitanja...

"Sada je to Zvezda, jesam zvezdaš, ali smatram da je još jedan klub, bez obzira kako se on zove, Partizan, Budućnost, treba da bude radi respekta prema ovoj teritoriji koja je dala hiljade velikih igrača. Dan danas haraju Dončić, Jokić, Bogdanović, Bjelica... Po meni je to nepravda. Oni u svojoj izjavi kažu 'kod nas nema poklona'. Dobro, ali imam pitanje. Čime je to Zenit više zadužio košarku nego Partizan?"

Maljković kaže da je Evroliga trebalo da se proširi za dva mesta.

"Ali (u Zenitu) imaju Gasprom iza sebe. Jake ljude. A to nije poklon? Ako je već do poklona, po meni je džentlmenski bilo da se dodaju još dva kluba. To su oni koji su najbolji u Evrokupu. Na taj način svom takmičenju daješ na značaju i dva, u ovom slučaju, Partizan i Bolonja da uđu u ligu", rekao je Maljković.