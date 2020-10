Bez šansi u prvoj, bez Gorana Dragića i Bema Adebaja u drugoj i bez namere da se preda u trećoj. Pritisnut uza zid, Majami se odupreo favoritu, pokazao da može da igra jednako zanimljivu i atraktivnu košarku i naneo Los Anđeles Lejkersima poraz koji vraća neizvesnost u finalnu seriju NBA lige. Tim sa Floride je slavio 115:104 i prepolovio zaostatak – 1:2.

Mada ponovo bez dva ključna igrača (Dragić verovatno završio seriju, Adebajo pod velikim upitnikom za nastavak), Majami se oslonio na trećeg. Jedinog sposobno da oživi povredama osakaćen tim. Džimi Batler je doslovce ščepao loptu i sve radio sam. Jurio je terenom, napred-nazad, davao koševe, razigavao saigrače, skakao i potpisao se ispod trijumfa učinkom za divljenje: 40 poena, 13 asistencija i 11 skokova!

Postao je prvi košarkaš posle Džerija Vesta i Lebrona Džejmsa sa 40 poena u okviru tripl-dabl učink u plej-of utakmicama, jedini koji je slavio pobedu. Čini se da mu je ona važnija od brojki.

„Uopšte me ne zanima tripl-dabl. Ne interesuje me, stvarno vam kažem. Želim samo da pobeđujem. I to smo uspeli“, vidi Džimi i timske zasluge i slavlju ekipe Erika Spolstre, iako je jasno da je on najviše povukao, šutiravši 14 od 20 iz igre, te 12 od 14 sa linije penala.

Spolstra mu maltene nije dao odmora. Igrao je Batler 45 minuta, a u retkim trenucima kad nije bio na parketu Lejkersi su pronalazili način da se vrate u igru. Nisu uspeli, između ostalog i zbog učinak drugopozivaca Majamija. Ni Keli Olinik, ni Tajler Hero nisu baš tolike zvezde kao Batler, Dragić i Adebajo, ali su u odsustvu poslednje dvojice preuzeli uloge igrača koji doprinose i sa po 17 poena značajno pomogli Majamiju da se vrati. Imaće Hit priliku da poravna u seriji koliko u noći između utorka i srede (3.00 po srpskom vremenu), međutim, nevolja je u saznanju da im se u završnici druge četvrtine povredio još jedan košarkaš od koga dosta očekuju, Kendrik Nan. Pitanje je da li će biti spreman za naredni susret.

U njemu će Los Anđeles Lejkersi morati bolje nego sinoć. Bili su neprepoznatljivi. Posebno Entioni Dejvis. Taman što su na osnovu prve dve utakmice finala novinari po Sjedinjenim Američkim Državama krenuli da ga obasipaju komplimentima, čak kandiduju za zvanje najkorisnijeg igrača lige, Dejvis je podbacio. Rano su ga košarkaši Majamija opteretili faulovima, samo u prvoj četvrtini napravio je dva, do odlaska na veliki odmor još jedan i nije mogao da povuče kao inače. Pritom, izgubio je čak četiri lopte u prvoj četvrtini i tu deonicu završio bez pogotka!? Popravio se u trećoj, sa deset poena (ukupno 15, uz pet skokova), kad se odlučivalo nigde ga nije bilo. Potpuno je neutralisan.

Prilčno nervozan bio je i Lebron Džejms. S tim što je lider sastava iz Kalifornije svoje odradio (25 poena, deset skokova, osam asistencija), mada je u četvrtoj deonici, kad je Los Anđeles stigao do preokreta i poveo dva razlike počeo da gubi lopte, što je na kraju i koštalo favorita.

„Da krenem od sebe, kao organizatora igre, izgubio sam pet lopti u prvom poluvreme, ukupno osam za utakmicu. Ne može se tako, jer dajemo rivalu posed, a ne stižemo da se postavimo u odbrani. Pritom je Majami sjajan u napadu, nismo smeli da im poklanjamo lopte. Preuzimam odgovornost“, samokritičan je Džejms, očigledno toliko iznerviran svojom i timskom partijom da je osam sekundi pre kraja samoinicijativno napustio parket i vidno nezadovoljan otišao u svlačionicu.

Vratiće se Kralj, samo što će na igralištu zateći pobeda isto tako željnog Batlera. Jedva čekamo.