Nastavlja se plej-of u NBA ligi posle tri dana pauze zbog bojkota utakmica od strane košarkaša koji su nezadovoljni stanjem u Americi šta se tiče rasne ravnopravnosti.

Stanje u društvu ćemo ostaviti za neke druge tekstove, a mi se ipak okrećemo košarci. A u njoj smo dobili još dva putnika u drugi krug doigravanja i to očekivana. Milvoki je protiv Orlanda, pošto je izgubio prvu utakmicu, zaigrao dosta angažovanije i sigurno došao do četiri uzastopne pobede. Slično je bilo i u dvoboju između Lejkersa i Portlanda, a pobeda u petom duelu je bila upisana onog trenutka kada je bilo jasno da Demijan Lilard neće moći da igra zbog povrede. Trudili su se i košarkaši Blejzersa i Medžika, nisu pali bez ispaljenog metka, ali jednostavno nisu imali snage za bilo šta drugo osim časnog poraza.

Pobede Milvokija i Lejkersa bile su očekivane jer su obe ekipe bile veliki favoriti, a najviše nas je zanimalo kako će se rešiti peta utakmica između Hjustona i Oklahome. A ona je rešena u korist Roketsa u čijim redovima je zaigrao i Rasel Vestbruk. Nije on imao veliku utakmicu, ali je njegova energija definitivno pomogla Hjustonu u čijim redovima je puno bolju utakmicu nego predhodne tri odigrao Džejms Harden. S druge strane u redovima Oklahome je raspoložen bio samo Denis Šreder, a kada je on u trećoj četvrtini isključen zbog udaranja Pi-Džej Takera u 'nezgodno mesto', onda je meč bio gotov. I pre tog trenutka Hjuston je bio u velikoj seriji, a posle njega je sve bilo rešeno pa Roketsi sada imaju 3:2.

Danas su nam na rasporedu tri utakmice. Počinje prva serija drugog kruga, ona između Toronta i Bostona, a posle toga se igraju šeste utakmice između Klipersa i Dalasa, odnosno Denvera i Jute.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Toronto i Boston bi mogli imati jako zanimljivu seriju, a posebno će biti zanimljivo pratiti nadmudrivanja dva odlična trenera, Breda Stivensa i Nika Nursa. Njih obojica imaju na raspolaganju ekipe koje imaju puno različitih rešenja, ali i koje na neki način odgovaraju jedna drugoj. Boston je, doduše, bio uspešniji u regularnom delu sezone, ali Toronto je u tim utakmicama imao problema s povredama, a sada su Reptorsi zdravi dok Seltiksima nedostaje jako važan Gordon Hejvord.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Što se Zapada tiče, utakmica između Klipersa i Dalasa ne bi trebala biti rezultatski toliko zanimljiva jer i dalje nema povređenog Kristapsa Porzingisa. Koliko god je Luka Dončić neverovatno dobar igrač, toliko slovenački košarkaš baš ne može svaku utakmicu da pobedi strašne Kliperse kod kojih je Kavaj Lenard očigledno ubacio u petu brzinu.

Nama je ipak najvažnije da vidimo mogu li Nikola Jokić i Denver doći do 3:3 protiv Jute. Ekipa Džeza i dalje ima prednost na svojoj strani, ali Nagetsi su prošli put odigrali gotovo savršenu utakmicu u kojoj je Jokić bio naprosto neverovatan u prvoj četvrtini, a u drugom poluvremenu ga je nasledio Džamal Mari. Ako će dva najbolja igrača Denvera tako igrati i u ponedeljak ujutru, onda ni odlazak u sedmu utakmicu nije nemoguć.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

A šta se klađenja tiče, opet nudimo četiri zanimljiva para za vaše tikete:

DŽAMAL MARI (broj koševa (26,5), tip više, kvota 1,85)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

I mi smo, kao i veliki broj NBA navijača, bili skeptični po pitanju toga može li Džamal Mari igrati dobro u najvažnijim utakmicama. Ono šta je on napravio u celoj seriji protiv Jute, a posebno u poslednje dve utakmice je uistinu sjajno. Brojke su neverovatne - 30,8 poena po utakmici uz 53,2 odsto šuta i 50,3 za tri poena, a uz to i 6,8 asistencija i 6,4 skokova. Najbolje od svega je činjenica da je on preuzeo potpuno odgovornost, napada bez ikakvih kočnica, a činjenica kako na parketu uz sebe ima Nikolu Jokića mu donosi veliku prednost. Naime, Juta ne sme da udvaja Marija kada zna da će onda lopta doći do srpskog košarkaša, a on u situaciji 'jedan za jedan' bez problema postiže koševe. Ne znamo ko će biti pobednik šeste utakmice četvrtfinalne serije Zapadne konferencije, ali smo prilično sigurni da će Mari i Donovan Mičel opet imati odlične utakmice.

DŽEJLEN BRAUN (broj koševa (20,5), tip više, kvota 1,75)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Braun je ove godine stvarno odlično napredovao. Postao je igrač na kojeg će Boston računati godinama, a svoju dobru igru potvrdio je i u 'balonu', odnosno prvoj seriji plej-ofa. Sada ga čeka veliko iskušenje u vidu borbe protiv snažnih igrača Toronta, a Braun bi mogao imati dobru seriju. Naime, koliko god Kajl Lauri i Fred Van Vlit bili dobri odbrambeni igrači, ipak je Braun snažniji od njih, a očito mu Toronto i odgovara. Naime, u četiri utakmic regularne sezone, on je na proseku od 23 poena, 6,5 skokova i 2,8 asistenije. Šut mu je na 55,9 odsto, odnosno 50 odsto za tri poena, a Braun je po brojkama najbolji igrač Bostona u toj seriji. Ako tako nastavi i u plej-ofu, ova granica će se lako prebaciti.

POL DŽORDŽ (broj asistencija (3,5), tip manje, kvota 2,19)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Puno se pisalo o Džordžu posle četvrte utakmice, onog čuvenog 'Dončićevog meča'. Jedan od razloga zbog kojih su Klipersi to izgubili je bila i slaba igra Džordža, njihovog drugog najboljeg igrača, koji nije bio slab samo tu utakmicu, nego i dve pre toga. Onda je Džordž u petoj ubacio 35 poena uz šut 12/18 i to za samo 25 minuta. On želi da dokaže da je spreman biti važan deo ekipe koja želi osvojiti naslov, pa očekujemo da agresivno napada koš. Šta se asistencija tiče, one mu nikada nisu veliko oružje. U četiri od pet dosadašnjih utakmica ove serije, on je imao manje od današnja granice, a u jednoj je, doduše, imao sedam asistencija. Nadamo se da opet neće biti takav njegov dan. Više je toga šta govori da bi trebao ići u „minus“.

RUDI GOBER (broj skokova (12,5), tip manje, kvota 1,75)

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Gober jeste najaktivniji skakač u celoj seriji između Jute i Denvera, ali Francuz nije igrač koji će redovno imati 15+ skokova. Uostalom, u četiri od pet utakmica ove serije je imao manje skokova od granice za šesti meč, a dva puta je imao samo po sedam skokova.

NBA – PLEJ-OF

POLUFINALE ISTOČNE KONFERENCIJE

Nedelja

19.00: (1,75) Toronto (12,5) Boston (2,30) /u seriji: 0:0/

ČETVRTFINALE ZAPADNE KONFERENCIJE

Nedelja

21.30: (5,00) Dalas (16,00) Los Anđeles Klipers (1,22) /u seriji: 2:3/

Ponedeljak

02.30: (1,75) Juta (12,5) Denver (2,30) /u seriji: 3:2/

***kvote su podložne promenama

PIŠE: EMIR FULURIJA