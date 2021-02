Pred devet dana Nikola Jokić i saigrači razmontirali su Klivlend sa blizu 40 razlike. Realno, novi trijumf Nagetsa bio je očekivan, ali malo ko je očekivao eksploziju kakva se ne pamti u NBA ligi. Nije se ni prvi ni poslednji put dogodilo da neko prebaci brojku od 50 poena, ali procenti šuta Džamala Marija noćas su zatrpali nemoćni Klivlend - 103:120.

Desi se povremeno da neko okonča meč sa 80, ili više posto šuta iz igre, ali ne na uzorku koji je večeras ponosno predstavio Džamal Mari. Kanađanin je imao vruću ruku u prvom poluvremenu, ali u trećoj i četvrtoj deonici užarila se do takče usijanja za konačnih 50 poena i izjednačenje rekorda karijere.

Ali to nije najimpresivniji detalj, već činjenica da je iz 25 pokušaja iz igre provukao 21 loptu kroz obruč - prvevedeno u procente 84. Postao je prvi košarkaš u NBA ligi sa 50 poena, a u isto vreme više 80 ili više posto šuta i iz igre i za tri. Zadivljujuće. Ne zna se da li je impresivnija ukupna statistika ili ona koja kaže da je ubacio osam trojki, a probao je samo deset puta. Mari je sa stilom ponovio rekord ostvaren prošle sezone u četvrtoj utakmici plej-of serije protiv Jute jer se "ispisao" sjajnim zakucavanjem, čisto da pokaže da trojke nisu jedino oružje u njegovom bogatom napadačkom arsenalu.

Pre devet dana Nagetsi su srušili Klivlend sa 38 razlike. Večeras možda nisu bili baš toliko ubedljivi, ali su rutinski obavili posao u Ohaju. Kontrola utakmice od prve do poslednje četvrtine, oporavak posle poraza od Bostona i Vašingtona i 48. tripl-dabl karijere Nikole Jokića. Srpski as je na svoj rođendan odigrao izuzetno racionalnu partiju u kojoj nije uzeo previše šuteva. Procenat iz igre preko 70 posto, odnosno 5/8, uz jednu trojku iz dva pokušaja. Sa linije bacanja imao je besprekornih 5/5. Na kraju 16 poena, 12, skokova i 10 asistencija. Nisu izostala ni karakteristična "no look" dodavanja košarkaškog virtuoza iz Sombora.

Prvi put od 2006. godine Nagetsi su u prvom poluvremenu imali dva igrača koji su postigli 20 ili više poena. Večeras su raspucani bili Majkl Porter Džunior (21) i Džamal Mari (20) i tako podsetili na tandem koji je pre 15 godina uradio istu stvar - Džej Ar Smita i Karmela Entonija. Upravo je na njihovim krilima Denver već od prve četvrtine stekao prednost koju nije ispuštao do kraja meča, a Klivlend je morao da se pomiri sa devetim vezanim porazom.

NBA - REZULTATI

Klivlend - Denver 103:120

/Sekston 23 - Mari 50/

Orlando - Golden Stejt 124:120

/Vučević 30 - Kari 29/

Boston - Atlanta 121:109

/Voker 28 - Jang 31/

Filadelfija - Čikago 112:105

/Embid 50 - Lavin 30/

Memfis - Detroit 109:95

/Morent 29 - Grent 16/

Milvoki - Oklahoma Nju 98:85

/Adetokunbo 29 - Dort 17/

Nju Orleans - Finiks 114:132

/Ingram 25 - Buker 23/

Minesota - Toronto (u toku)

Los Anđeles Klipers - Juta (u toku)