Ženska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je Crnu Goru u trećem meču B grupe Evropskog prvenstva u Valensiji sa 87:75, tako zabeležila sve tri pobede u grupi i direktno se plasirala u četvrtfinale, gde će u sredu igrati sa pobednikom duela drugoplasiranog iz A grupe i trećeplasiranog iz B grupe.

Selektorka Marina Maljković prokomentarisala je sve što su njene izabranice odradile na parketu.

„Iz aviona se vidi šta je dobro, šta je loše… Ovo su utakmice gde to loše ne može da se ponavlja, gde nemaš prava na greške, gde moraš da radiš samo i iključivo to dobro i da se toga držiš „kao pijan plota“. Moramo da se držimo toga što je bilo dobro, da se na tome radi, da se na to fokusiramo. Da se na mnogo veći nivo podigne koncentracija, da bi to ostalo tako. Svih ovih godina, uvek je bilo na nama. Кoga god da dobijemo, protiv koga da igramo, nikada ne pravimo kalkulacije. Niti ja, niti tim. Dobili smo 2015. Francusku koja je u tom trenutku bila deset puta jača, jer smo mi odradili posao kako treba. Prethodno smo u četvrtfinalu dobili i prejaku Tursku. Pa Australiju u Riju, jer smo mi krenuli kako treba. Pa isto tako i 2019, utakmicu za bronzu u Beogradu, koja je bila teška posle svega onoga sa Španijom. Pa smo opet mi dobro krenuli… Mi smo bitni! Od nas zavisi! To je ono na šta se oslanjamo i šta traba da nas raduje. Ako mi odradimo naše, da ne zavisimo ni od koga, možemo da imamo dobru priču“.

Kaže Maljkovićeva da želi da ima što veću rotaciju.

„Sve to vidi. I po razultatu, i po svemu. Ne moraš da budeš košarkaški mnogo pametan, niti da poznaješ prilike. Vidiš po rezulatu. Кakav je bio u prvoj četvrtini, a kakav je u drugoj. Zna se šta je nama potrebno, koja je igra nama potrebna. Nama je izuzetno važno svih 12 igračica. Zna se da ja koristim dosta igračica u rotaciji. To je bio slučaj protiv Grčke, pa i sada. Tim je tim. Svih 12 igra i za sledeću utakmicu će biti tako. Sve su mi iste. Od prve do poslednje“.

Jelena Bruks bila je zadovoljna sa tri pobede u prva tri meča.

„Možda ne izgledam toliko srećno i euforično, s obzirom na to da smo napravile veliki korak ka ispunjenju naših želja. Ne ciljeva, već želja. Odradile smo izuzetno težak posao…U stvari, odradile smo fenomenalan posao! Sada možemo da udahnemo par puta, da malo odmorimo glave, da bismo se pripremile za ono što nas čeka četvrtfinalu. Кako god da nam se postavi, tako idemo. Pratile smo utakmice, pratićemo i baraž. Važno je da se odmorimo, a onda kada saznamo protiv koga ćemo igrati i da se pripremimo za tu utakmicu“.