Košarkašice Srbije u Beogradu i hali sportova Ranko Žeravica odrađuju poslednje treninge pred put u Valensiju. Evropsko prvenstvo u Francuskoj i Španiji počinje već 17. juna, a nedugo posle kontinentalne smotre naše reprezentativke će igrati i u Tokiju na Olimpijskim igrama. Zbog toga je doneta odluka da se sa pripremama za predstojeća dva turnira krene još 15. aprila, a od starta je sa reprezentacijom radilo 29 košarkašica.

Marina Maljković ističe da je ponosna zbog svega što je dosad urađeno. Cilj je i da se postepeno mlade košarkašice uključuju u prvi tim, ali i apostrofira nedostatak dobre domaće lige kao problem u građenju novih reprezentativnih generacija.

"Najponosnija sam što sam uspela da 30 devojčica probam u ovom momentu, da još jednom prođemo sve. Za ove pripreme je specifično što su one počele 15. aprila, neuporedivo pre ostalih reprezentacija. Zajedno sa stafom smo uzeli mesec dana od svog slobodnog vremena, da bi napravili nešto što je posebno u teškom momentu, da gradimo budućnost srpske košarke, koja nam je otežana nedostatkom kvalitetne lige u našoj zemlji. To se sada najviše pokazalo. Zato sam odlučila da ne kukam, da vidim šta je moguće učiniti, uzeli smo mesec dana od slobodnog vremena i posvetili ga mladim košarkašicama jer vrlo brzo nakon Olimpijskih igara u Tokiju doći će novembar, kada treba da nastupi neka potpuno druga reprezentacija Srbije. Smatrala sam da je potrebno da te devojke prođu kroz jedno totalno vaspitanje moje seniorske reprezentacije. Kako se treba ponašati na terenu i van njega. Mislim da je to ono na šta sam najponosnija, ovim priprema smo dobili to da ove devojke više nikad neće doći u reprezentaciju nespremne u glavi i telu, kao što je to dosad bio slučaj. Ostalo nam je još nekoliko dana do odlaska na Evropsko prvenstvo, morali smo da radimo sve što se i inače radilo. Kao i 2019. i prethodnih godina, jednostavno smo morali da radimo tri dana u jednom. Devojke su dobile toliko informacija i one su nam svedočile o tome. Dosta smo uradili, smatram da smo spremni. Imamo još neke detalje koje moramo da ispravimo u napadu i odbrani, što je normalno za poslednju nedelju. Idemo tamo spremni".

Ističe i da godinama unazad problemi prate reprezentaciju.

"Ako pričamo o poteškoćama, svake godine smo ih imali. Od raznih povreda do konstantnih problem koje prouzrokuje nedostatak kvalitetne lige. Oni koji ih imaju u svojim zemljama, poput Francuske i Španije, vrlo jasno će to pokazati na ovom Evropskom prvenstvu jer će imati nepresušan izbor mladih igračica, a mi to nemamo. Znate već da smo animirali mnoge centre, igračice iz Australije, Amerike, sa raznih krajeva sveta, čiji su roditelji ranije napustili ovu zemlju. Uradili smo sve što možemo".

Spisak od 29 imena sveden je na 14, ali konačna lista putnika za Španiju još nije poznata.

"Konačan odabir su najbolje, najspremnije, napožrtvovanije i potpuno je nebitno odakle one dolaze. One su od 15. aprila ovde, danas je 8. jun, to je skoro dva meseca rada sa njima. Videćete i sami, nisu malo napredovale. U ovom momentu su 22 tu, od 29 koje su pozvane. Imamo grupu od 14 i grupu od osam koja trenira u pripremi za Olimpijske igre u Tokiju. Tako smo radili i 2016. godione kada je tema bila Rio. Dok bi budemo na Evropskom prvenstvu jedan tim će raditi neprestano da bi mogli da im se priključimo po povratku sa Evropskog. Mlade igračice su tu, Anđela Dugalić, Maša Janković. Još uvek nije određen konačan spisak od 12 ili možda 14 koje će zbog Kovid protokola putovati. To će se desiti narednih dana. Na treninzima su i Ivana Raca i Jovana Nogić, videćemo ko će putovati".

Posle Evropskog prvenstva, malo će vremena ostati za pripremu reprezentacije za Olimpijske igre. Maljković ističe da su pored toga problem i povrede, zbog nagomilanog umora.

"To je ogroman problem. Ima i problema koje nismo ni pominjali. Sa strane su igračice koje su imale probleme sa sitnim povredama, Nevena Jovanović, Ana Dabović, Crvendakić... Zašto? Zato što nisu imale dana odmora, bukvalno bez sata. Ana Dabović i Nevena Jovanović su došle pravo iz finala francuske lige. To se nikada nije desilo, uvek je praksa da devojke imaju bar dve nedelje pauze posle sezona. Ovo je nešto poptuno nepoznato, stvara ogromne probleme. Bilo bi logičnije da Evropsko igramo posle Olimpijskih igara, da ono bude u vreme nekog Svetskog prvenstva, krajem avgusta. Mislim da je to slučaj u ženskoj odbojci. To bi nam stvorilo potpuno drugu sliku i potpuno drugačije pripreme. U momentu, ne volim da pričam o kovidu kao nekom problemu, svi smo u istom, ali u toj situaciji imamo i ovu otežanu, koja se prvi put dešava u košarci. Morali smo sa tim da se izborimo i po povratku nastavljamo odmah da se pripremamo za Olimpijske igre".

Da li je postavljen prioritet za neko od takmičenja?

"Da budem iskrena, to su na početku svi pitali. To su priče koje su od samog početka, ali jednostavno, niti umem, niti želim da vagam, niti su one takvi ljudi da to mogu da rade, da se čuvaju za Olimpijiske igre. Ali da je teško, jeste. Znate i da nekoliko njih prestaje sa profesionalnim bavljenjem sportom. Negde u malom mozgu je bojazan od povrede, koja bi mogla da ih odvoji od Olimpijskih igara i to je potpuno normalno. Takva je situacija, idemo sa tim, videćemo koja je najspremnija ekipa na Evropskom prvenstvu i drugi su u našoj situaciji. Veliku prednost imaju ovi koji nisu iz Evrope, nemaj probleme kao naše, i oni generalno su u mnogo manjem problemu zato što su non stop zajedno i stalno prave ta zajednička okupljanja. Videćemo na kraju ko je najviše radio, ko je bio najspremniji, ko je najveću želju imao i ko se najdostojnije borio za svoju zemlju".

Košarkašice Srbije će se u Valensiji boriti za plasman u drugu fazu sa selekcijama Italije, Crne Gore i Grčke. Selektorka ističe da su protivnici dobro analizirani i da će svaki susret u grupi biti jednako težak.

"Ako gledamo po rezultatima, Francuska je jedva, posle produžetka dobila Italiju. To je bila izvanredna utakmica. Italija ima potpuno novu priču, sa novim timom, selektorom. Ima veliki broj igrača u rotaciji, jasno je kakva su reprezentacija i u toj utakmici protiv Francuske smo sve videli. Crna Gora je dva puta vezano dobila Bosnu bez svojih ponajboljih igračica. Grčka je mlad tim, ali to je Grčka. Uvek borbena, uvek agresivna, uvek su to neke specifične utakmice sa njima i u muškoj i ženskoj košarci. Nikoga ne bih izdvajala, sigurno će nam biti teško protiv svakog, ali i mi smo imali neuspešan turnir u Belgiji, gde nismo igrali našu igru, ni protiv Belgije, Nigerije i izgubili smo lagano. A onda su protiv Rusije, kada su igrale sve naše košarkašice, igrale našu igru i pobedile. Od svakog možemo da izgubimo, to će i biti generalno na ovom prvenstvu. Biće mnogo više izjednačeno nego prethodnih godina. Tako da, ako igramo naše, ja uvek verujem u naš tim, ako malo iskočimo, ne možemo nikog da dobijemo".

Hoće li evropske selekcije koje nemaju obaveze na Olimpijskim igrama u Tokiju imati prednost na kontinentalnoj smotri?

"Situacija je krajnje specifična i to će naravno biti prednost. Kada imate jedan tim koji ne ide na Olimpijske igre i koji će sve da uloži u Evropsko prvenstvo, samo možete doći do zaključka. To nije moj tim, ne želim da verujem u tako nešto, ali na kraju je humano da možeš da se zapitaš da imaš i Olimpijske igre nepunih mesec dana nakon ovoga. Definitivno će biti prednost za ekipe koje dolaze odmorne i rasterećčene i svesne da posle idu na odmor. Srećna sam što nismo u toj situaciji, koliko god da je teško, a zaista jeste, srećna sam što se vraćamo iz Valensije u ulazimo pravu u salu na pripreme za Olimpijske igre", izjavila je Marina Maljković.

