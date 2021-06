Izvukla se Srbija. Na borbu, na želju, na individualni kvalitet. Gubila je četiri razlike od Italije 35 sekundi pre kraja i uspela je da dođe do produžetka, a u njemu i do pobede – 86:81.

Ipak, nije bilo osmeha zadovoljstva kod Marine Maljković na konferenciji za novinare posle meča. Selektora reprezentacije Srbije je bila poprilično nezadovoljna onim što su prikazale njene pulenke na premijeri Evropskog prvenstva.

Podsetila je Maljkovićeva da se ponovila utakmica sa Italijom iz 2013. godine.

“Potpuno sam nezadovoljna prvim poluvremenom, tačnije sa tri četvrtine. Nešto smo uradile u poslednjoj. Jedina dobra stvar je što smo verovale do kraja. Sa Italijom smo poslednji put igrale 2013. godine i bila je gotovo identična utakmica. Važno je da smo pobedili, da nismo odustajale do kraja, ali igra i u napadu i odbrani nije bila naša, to nije bila Srbija. To nije naš stil, nije način kako se borimo, kako trčimo i to mora odmah da se promeni”, podvukla je Marina.

Dodala je, ipak, da treba gledati unapred.

“Veruj do kraja, kao 2013. godine. Priča protiv Italije se ponavlja, pa neka ta poruka ostane do kraja, do poslednje utakmice na Evropskom prvenstvu”, istakla je Maljkovićeva.

Ni Tina Krajišnik nije bila oduševljena igrom reprezentacije, ali jeste pobedom na kraju.

“Pre utakmice očekivale smo da će biti teško, prva je utakmica na prvenstvu, ali nismo očekivale da ćemo igrati produžetak i da ćemo veći deo utakmice odigrati na ovakav način. Ali ponosna sam na moj tim, kako smo se vratile i borile do kraja. Verujem da ćemo biti bolje u narednim utakmicama. Ni mi same nismo zadovoljne kako smo igrali tri četvrtne, ali drago mi je što smo se u poslednjoj četvrtini vratile i izgledale kao pravi tim. Verovale smo, znamo kako igramo, šta bi trebalo da radimo, šta trener traži od nas i trebalo bi da se držimo toga”.

Vremena za veliko sumiranje utisaka nema, jer Srbiju već sutra u podne čeka meč sa Grčkom.

“Mi igramo ponovo već za nekoliko sati. Ova pobeda mnogo znači, idemo dalje, želimo da popravimo ono što smo danas grešile”, poručila je Tina Krajišnik.