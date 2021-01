Belgijska liga daleko je od njakvalitetnije u Evropi. Ali godinama, pa i decenijama, pokazuje da je izuzetno pogodno tle za odrastanje talenata sa svih strana sveta. Ne mali broj Amerikanaca, kasnijih zvezda Evrolige, upravo je u preko Belgije zakoračilo na Stari kontinent. Tamošnji klubovi znali su da osete i potencijal pojedinih Evropljana i prvi im pruže značajniju priliku u seniorskoj košarci.

Poučen time i veliki evropski talenat Mario Nakić se odlučio da prve velike korake u seniorskoj košarci napravi u Ostendeu u koji je stigao prošlog leta kao pozajmljen igrač Reala.

"Bilo mi je važno da ove godine imam minute, pa sam želeo da dođem negde gde ću imati slobodu u igri i gde mogu da napredujem. Ostende je bio jedan od mojih prvih izbora zbog trenera Darija (Đerđe) i načina na koji on radi s mladim igračima", rekao je Nakić u razgovori za sajt Lige šampiona, navodeći da mu je u adaptaciji na belgijski klub i grad pomogao i Senegalac Amar Sila (19), drugu sezonu član belgijskog kluba, s kojim je bio saigrač u mlađim kategorijama Reala.

Spremnost hrvatskog stručnjaka da istrpi mlade igrače, ali i da radi s njima, dobro se uklopila sa Nakićevim željama i planovima."Naporan rad je jedini način na koji možete nešto da postignete u životu, bilo u sportu ili drugom poslu."

Mnogo toga mladi Beograđanin je naučio i od oca Iva, nekadašnjeg saigrača Dražena Petrović u Ciboni s kojom je osvojio dve evropske titule (1985, 1986). Ipak, daleko veći trag je Ivo ostavio u Beogradu. Sa Vladom Divcem, Predragom Danilovićem, Aleksandrom Đorđevićem, Željkom Obradovićem, Žarkom Paspaljom... učestvovao je u Partizanovom osvajanju FIBA Kupa Radivoja Koraća (1989), da bi tri sezone kasnije bio jedan od crno-belih junaka koji su u Istanbulu košarkaški pokorili Evropu.

"Ivo je stara škola, pa veruje u naporan rad i skromnost. Što više radim, to više razumem njegove reči. Svaki dan se trudite da budete bolji pa ne nemate za čim da žalite kasnije, znate da ste dali najbolje što ste mogli. Da budem iskren, što sam stariji to više shvatam koliko je bio dobar, koliko je postigao u karijeri u to vreme sa toliko sjajnih igrača, jer slušam kako svi njegovi bivši saigrači i prijatelji pričaju. Ali kada sam bio mlađi nisam to razmeo," pojasnio je Nakić koji je, kao otac nosio dres Partizana, ali u mlađim kategorijama. Potom je usledio odlazak u veliki Real...

Nema dilemu šta bi želeo košarkaški da pokupi od oca.

"Definitivno njegov šut. Bio bih srećan da je moj šut upola dobar kao njegov. Ali, hvala Bogu, ugradio je u mene tu radnu etiku i ljubav prema košarci s kojom idem svaki dan na trening."

Tokom pet godina u Realu, mlađi Nakić je imao priliku da upija znanje i od velikih zvezda evropske košarke koje su sijale u madridskom klubu.

"Toliko sjajnih igrača sa toliko trofeja i osvojenih titula... Bilo je zadovoljstvo da igram sa nekoliko njih koji su sigurno deo najbolje generacije u istoriji Španije, poput Ljulja, Rudija, Rejesa. Svaki igrač mi je pomogao - Ljulj, Tompkins, Tejlor, Rudi, Kozerm Tavares. Mislim da bih mogao da nabrojim ceo tim."

Ne zaboravlja debi za kraljevski klub iz 24. maja 2018. protiv Gran Kanarije, neposredno pred 17. rođendan.

"Zaista uzbudljiv i srećan trenutak, jer nisam očekivao da će se dogoditi. Bio sam veoma nervozan pre nego što sam ušao u igru. Sećam se da mi je Tavares rekao "Biće ti super, samo se opusti". I to mi je mnogo pomoglo. Kada sam ušao, sve je prošlo, osećao sam se sjajno, pun samopuzdanja",

objasnio je

Nakić

, koji je za šest minuta upisao dva poena i skok.

Real, osim što svake godine napada trofeje, profilisao se i kao klub koji zna da pruži šansu talentovanim klincima.

Luka Dončić

je sa 19 godina bio lider Madriđana u osvajanju evropske titule 2018.

Nikola Mirotić

je debitovao u ACB ligi neposredno posle 18. rođendana,

Usman Garuba i Dino Radončić

napunili su tek 16, a Tristan Vukčević 18 godina kada su prvi put zaigrali za kraljevski klub...

Mario je prošle sezone odigrao osam utakmica ACB ligi, debitovao je i u Evroligi protiv Fenerbahčea.





"U tom periodu imali smo problema sa povredama, pa sam putovao sa timom. Nekoliko puta sam bio na spisku, ali nisam imao priliku da igram, pa u Istanbulu nisam očekivao da zaigram, jer je smo za rivala imali sjajnog protivnika. Srećom, dobro smo započeli utakmicu, odigrali dobro i konačno sam dobio šansu. Bio sam pomalo nervozan, ali i spreman. Jedva sam čekao da izađem na teren i mislim da sam bio dobar", dodao je Mario koji je ubacio oba šuta za dva poena.

U dresu Reala osvojio je titulu pravak Evrope, ali u juniorskoj konkurenciji. Pošto je 2018. nije uspeo da se u rodnom Beogradu okiti titulom, jer je gotovo cela ekipa bila godinu mlađa od izlaznog godišta, proleće kasnije je na završnom turniru u Vitoriji bio neverovatan. Briljirao je od prve utakmice do podizanja pehara koji je pet godina ranije u rukama držao Luka Dinčić, takođe u dresu Reala.

"Taj trofej smo želeli više od svega, jer je bio pečat za savršenu sezonu. Znali smo da smo favoriti, ali istovremeno smo hteli da pobedimo sve sa više od 30 poena razlike kako bismo pokazali zašto smo favoriti", objasnio je Nakić, koji je s prosekom od 17,3 poena, 6,8 skokova, 4,8 asistencija i 1,5 ukradenih lopti po meču podigao pehar namenjen naboljem igraču turnira.

Uporedo sa juniorima Reala, igrao je i za rezervni tim seniora u EBA ligi (četvrti rang). A onda je odlučio da nastavi sa kaljenjem u Belgiji, odnosno u Ostendeu koji ove sezone učestvuje u nacionalnom šampionatu i značajno ojačanoj FIBA Ligi šampiona.

"Mnogo dobrih timova je došlo u Ligu šampiona i iskreno to mi je još više privuklo (da dođem u ostende). Svaka utakmica je bila odlična, bez obzira na to koliko sam igrao, jer imamo sreće da je našoj grupi nekoliko odličnih ekipa, poput kandidata za titulu, Burgosa i Brindizija."

Nakić

je trenutno na proseku od 5,5 poena, 2,5 skokova i 1,3 asistencije za 15 minuta u Ligi šampiona i 15,8 poena, 3,5 skokova i 1,5 asistencije za skoro 22 minuta u belgijskoj ligi.

"Do sada je bilo sjajno, bez povreda, sve onako kako sam zamišljao. Mnogo rada, učenja i mislim da sam se poboljšao, ali još treba da napredujem. Odlično je kada znate da imate mnogo prostora za poboljšanje i da možete da budete još bolji", završio je Nakić.

