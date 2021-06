Reprezentacija Srbije se priprema za Olimpijski kvalifikacioni turnir koji se od 29. juna održava u Beogradu. Pozivu reprezentacije odazvao se i centar Dalas Maveriksa Boban Marjanović, koji će uz Filipa Petruševa činiti glavnu snagu Orlova na centarskim pozicijama. Bivši igrač Hemofarma, kragujevačkog Radničkog, Mege i Crvene zvezde je učestvovao i sa državnim timom na Akropolis kupu, a tokom boravka u Grčkoj iskoristio je višak vremena kako bi dao izjavu za grčke medije. Govorio je o brojnim temama, prijateljstvu sa Lukom Dončićem, NBA karijeri, ali i reprezentaciji i odluci MVP-a najjače svetske lige Nikole Jokića da ovog leta odmori od obaveza u državnoj selekciji.

Poput Marjanovića, pozivu svoje reprezentacije odazvao se i Luka Dončić. Bobijev saigrač iz Dalasa će predstavljati Sloveniju na kvalifikacionom turnir u Kaunasu. Zajedno je tandem tima iz Teksasa došao iz Sjedinjenih Američkih Država i to privatnim letom, koji je srpskom i slovenačkom košarkašu organizivao jedan imućan simpatizer Maveriksa. Dvojac je u odličnim odnosima, a Marjanović ističe da se nada da će se sresti sa bivšim igračem madridskog Reala u Tokiju.

"Luka je moj jako dobar prijatelj i jako se dobro zabavljamo igrajući zajedno. Uživamo, on je zaista sjajna osoba. Jedan je od najboljih momaka koje sam upoznao, jako je pozitivan i naravno, jedan je od najboljih igrača današnjice. Nadam se da ćemo se sresti u Tokiju. Radujem se našem susretu tamo i nadam se da će uspeti da se kvalifikuje".

Boban je obožavan širom NBA lige. U svakom klubu je ostavio dubok trag, može se reći da je saigrač za poželeti. Pored košarkaških obaveza, sve je popularniji i van sporta kojim se bavi, pa ga tako često viđamo i na filmskom platnu, kao i na malim ekranima u emisijama, serijama, reklamama...

"Kroz svoju karijeru sam shvatio da je lepo igrati košarku. Zabavno je biti u dvorani, pa zašto se ne bih smejao? Naravno da ponekad dođe loš dan, loša utakmica. Nekad ne igraš, ali sve je to deo košarke. Morate da uživate u životu. Kada hodam ulicom srećem decu koja žele da se slikaju sa mnom. Ljudi hoće da napravimo fotografiju. Priđu mi i kažu: "Gledamo te, mi smo tvoji pratici, pratimo sve što radiš". Pričaju o košarci, o stvarima van terena, reklama, TV serijama. Kako me vide na televiziji, a kako je kada me sretnu uživo i ja sam ista osoba. Ne glumim, ne radim ništa lažno. Ovo sam ja, ovo je Boban. Uvek se trudim da pomognem svima. To je možda i deo moje uloge, jer me zovu "Nežni div". Ponekad jednostavno nemate vremena. Nikada nisam rekao: "Ne želim ovo da radim". Postoje naravno granice, šta možete, a šta morate da uradite. Posebno sam uvek dostupan za intervjue. Zavisi naravno od toga koliko imam vremena, trenutka, od toga šta se dešava sa mojim timom, jer je on iznad svega. Ali uvek sam dostupan ako je pravo vreme, tada je sve dobrodošlo".

Od njegovog odlaska brojne su se promene odigrale u Dalasu. Generalni menadžer Doni Nelson i trener Rik Karlajl su napustili klub, vratio se Dirk Novicki u ulozi specijalnog savetnika. Marjanović ističe da je upućen, ali da se ne bavi tim stvarima.

"Nisam preterano gledao vesti, ali imam svoje informacije. Nije moje da pričam o tome. Imamo daleko pametnije ljude koji donose odluke. Ja sam samo košarkaš, koji je sada sa svojom reprezentacijom. Moramo da se fokusiramo na narednu utakmicu, cilj je da se domognemo Olimpijskih igara. Oni žele najbolje Dalas Maveriksima. Sve to je deo posla i sa tim moramo da se nosimo. Nije moje da kažem šta se desilo, šta će se dogoditi, da govorim o tim stvarima. Nisam ja taj koji treba da priča, ja sam samo igrač".

Nikola Jokić neće braniti boje Srbije ovog leta, najverovatnije ni u slučaju da se Orlovi domognu olimpijske vize. O odluci MVP-a NBA lige se i dalje govori, za Mozzart Sport je svoj komentar dao i Miloš Teodosić, a Bobi veruje da iza Jokićeve odluke stoji neki problem.

"Svako ima svoju tačku gledišta. Kada su u pitanju državni timovi dobili smo poziv da odlučimo da li da budemo tu ili ne. Poštujem sve odluke i igrače koji ne žele da butu tu. To je njihova odluka i niko ne odbija reprezentaciju zato što ne želi da igra. Uglavnom postoji problem, nešto se dogodilo i moramo da razumemo situaciju u svakom trenutku".

Čini se da zaista uživa u NBA ligi, u kojoj je već šest godina.

"NBA je jedna od najboljih liga na svetu. Zaista uživam u svakom trenutku. Ove sezone zbog Kovida nismo imali puno navijača na tribinama, ali dvorane se otvaraju sve više i više. Uživamo u košarci, svi nas podržavaju. Tokom plej-ofa smo imali gotovo punu arenu. Bilo je jako lepo i radujem se viđanju sa njima i u budućnosti. Kao i tome da ih vidim u što većem broju, da tribine budu pune, gde god da igramo. Jer tako imaš mnogo više energije, kada čuješ ljude kako navijaju. Ponekad imaš energiju kada si gost u drugoj hali i oni to mogu da promene. Sve je to deo sporta i uživaš u takvom životu, jer je lep".

Ide korak po korak. Cilj mu je da se domogne plasmana u Tokio, a ukoliko to ostvari, podići će lestvicu.

"Na ličnom planu mi je cilj da se domognem Olimpijskih igara. Naravno, ukoliko to ostvarim, cilj će biti da se pobedi i napreduje iz meča u meč. Ne možete da budete savršeni, ništa nije savršeno u životu. Ali možete da bude jako dobri i to je onda odlično. Tj enešto čemu težimo".

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com