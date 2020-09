NBA bi narednog leta mogao da pogodi pravi zemljotres! Kako piše grčka Gazeta, na pomolu je zaista veliki trejd u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu, a u epicentru pažnje je niko drugi nego Janis Adetokunbo.

Jedan od najboljih košarkaša današnjice, vođa Milvoki Baksa, najkorisniji igrač NBA mogao bi narednog leta da promeni sredinu. Kako se dalje tvrdi, naciljao ga je Mark KJuban, močni vlasnik Dalas Meveriksa. Američki milijarder želi navodno da stvori drim-tim na evropskim fundamentima, te da ubitačnom dvojcu Luka Dončić - Krispas Porzingis doda i grčkog superstara.

Adetokunbo je od idućeg leta slobodan agent i može da bira sredinu, te je za njega tržište otvoreno. Milvoki svakako nije franšiza od koje se može u dogledno vreme očekivati da uzme titulu, dok su Mavsi na znatno jačim osnovama. Naravno, pre svega zahvaljujući neverovatnom 21-godišnjem Slovencu koji je nadmašio sva očekivanja i u dve sezone postao jedan od najboljih u ligi. I ne samo što je strašan strelac i plejmejker, nego je i neverovatan u prelomnim trenucima mečeva.

Janis Adetokunbo (©AFP)

Dalas čak ni sa platom Grik frika ne bi probio salari kep, a njega trenutno Milvoki plaća nešto ispod 25 miliona dolara godišnje. Pored toga Teksas je savezna država sa jednim od finansijki najliberalnijih zakona u SAD, šta više pokušavaju da budu ppreski raj tako da tamo zaposlenim ostaje veći deo zarade nego u ostatku države. A kada zarađujete milone, razlika je drastična.

Tvrdnje da se nešto kuva iza brda potvrđuje i NBA analitičar, bivši igrač Boston Seltiksa Brajan Skalarbini,

"Od svih velikih zvezda mislim da on ima najveće šanse da promeni sredinu. Uvek je teško napustiti tim, naročito kada je neko kao on u pitanju. Samo se setite Dirka Novickog, on je ostao u Dalasu sve do kraja, Deluje da je Janis takav tip. Osim Dalasa, u ovoj priči bi mogli da se nađu i ekipe iz Los Anđelesa, Majamija. Šanse da pređe u Dalas svakako postoje!"

Ukoliko se ostari "vlažni san" Marka Kjubana, Dalas Meveriksi bi mogli da naprave pravu dinastiju kakva nije viđena od Kobijevih Lejkersa. Gazda Mevsa je poznat po tome što voli evropske igrače, setimo se samo Dirka Novickog, kao i Peđe Stojakovića sa kojima je osvojio do sada jedinu NBA titulu. Zašto ne pomenuti i Bobija Marjanovića?!

Naravno, mnogo šta još mora da se poklopi, ali deluje da je mašina iz Teksasa već pokrenuta, a rezultat bi moglo biti dovođenje Janisa Adetokunba na leto 2021.