Porazom od Crvene zvezde Borac je okončao jednu vrlo turbulentnu takmičarsku godinu. Iako je malo ko očekivao, Čačani su uspeli da se dokopaju polufinala domaćeg takmičenja. Ipak, tu su došli na megdan Crvenoj zvezdi, koja ima jači tim. Prvo je slavila u Beogradu, da bi zatim dominaciju potvrdila u Čačku, gde je trijumfovala sa 57:80 (8:19; 23:27; 13:15; 13:19).

Međutim, najveća dobit za čačanski tim nije plasman među četiri najbolja sastava, što jeste uspeh, nego činjenica da je prvoj ekipi priključeno čak pet kadetskih igrača, šampiona u svojoj starosnoj kategoriji (Đorđe V. Ćurčić, Đorđe M. Ćurčić, Stefan Janković, Pavle Nikolić, Luka Andrić). Oni su se treneru Marinoviću odužili na pravi način, jer su pokazali zavidan nivo košarkaškog umeća, talenta, borbenosti i požrtvovanosti. Strateg Borca Marko Marinović još jednom je sa pohvalama govorio o mladim igračima.

,,Utakmicu smo krenuli malo zbunjeno, pa smo morali da uvodimo Ćurčiće da izvade situaciju. Na kraju je ispalo u redu. Drago mi je i veoma sam srećan što se kadeti osećaju kao deo tima i što ne pokazuju strah, nego igraju veoma odlučno. Nismo imali dovoljno vremena da treniramo sa njima, jer su radili sa kadetskim sastavom. Ali velika je stvar za Borac i Čačak da mladi igrači već sad pokazuju zrelost i pružaju nadu u srpsku košarku. Ono što stalno potenciram jeste da je Čačak grad košarke i to će tako ostati“, istakao je Marinović.

Sumirajući celu godinu, Marinović smatra da je bila veoma uspešna.

,,Sezona je bila teška, a kada se podvuče crta i uspešna, jer smo ostvarili sve ciljeve koje smo zacrtali. Superliga je bila samo dodatni plus, jer smo ostvarili i više od planiranog. Ušli smo u polufinale, i to sa pola kadetskog tima. To je velika stvar za sve nas“, dodao je Marko Marinović.

Prve minute za seniorski tim upisao je Luka Andrić, jedan od igrača kadetskog sastava Borca.

,,Pre svega, želim da čestitam Crvenoj zvezdi na fer i korektnoj igri. Takođe, hteo bih da se zahvalim treneru Marku Marinoviću što mi je ukazao šansu, ali i treneru Milošu Pejanoviću koji me je doveo u Borac i dao priliku u kadetskoj selekciji. Ovo je veliki podstrek za mene, da nastavim da radim i treniram, pa da jednog dana postanem standardan prvotimac Borca“, zastao je Andrić, a onda dopunio svoje izlaganje.

,,Što se tiče same utakmice, nismo baš ušli onako kako smo planirali, previše smo se opustili. Ali trener je kasnije nama mladim igračima dao šansu, a mislim da smo je mi iskoristili na pravi način“, reči su Luke Andrića.

Kormilar Crvene zvezde Dejan Radonjić na vrlo lep način govorio je o Borcu i Čačku.

,, Dobro pamtim kako je uvek lepo igrati u Čačku, jer se tu dobro navija i voli košarka. Takođe, divno je videti da i dalje ima velikih talenata u Borcu“, kaže Radonjić.

PIŠU: Đurđe Mečanin/Nikola Minovićm

[email protected]