U odloženom meču 15. kola ABA lige u Beogradu će koplja ukrstiti domaća Crvena zvezda mts i čačanski Borac (utorak, 18 časova).

Biće ovo drugi meč pomenutih timova u okviru ovosezonskog izdanja jadranske lige. Naime, u drugom kolu Borac je na parketu dvorane kraj Morave dočekao crveno-beli sastav, a tada se gostujući tim iz Čačka vratio sa ubedljivom pobedom (64:95).

Iako i ovog puta Zvezda slovi za apsolutnog favorita, Borac ipak ne ide u Beograd sa belom zastavom. Tražiće tim iz grada na Moravi svoju šansu u činjenici da će proći manje od 48 sati od finala Kupa Radivoja Koraća do meča ABA lige. A kako će Crvena zvezda biti opterećena umorom, a plus joj fali nekolicina igrača, mahom stranaca, Borac će ipak moći da se nada nekom iznenađenju. Ipak, da li će do rečenog doći, ostaje da se vidi u utorak u večernjim satima.

Strateg Borca Marko Marinović, uzgred napomenuto, nekadašnji organizator igre ekipe sa Malog Kalemegdana, smatra da njegov tim ipak ima neku šansu u predstojećem meču.

,,Očekuje nas meč protiv Zvezde, jedne od najjačih, a ako ne i najjače ekipe u ABA ligi. Reč je o timu koji je projektovan da osvaja trofeje ove sezone. Bez obzira na to, sigurno je da ne nameravamo da podignemo belu zastavu u Beogradu. Zvezda je odigrala tri utakmice kupa u kratkom periodu, jednu vrlo tešku i neizvesnu protiv Partizana, tako da tu moramo da tražimo svoju šansu“, rekao je Marinović.

Kormilar Čačana naglašava da naredni rival ima bogat roster.

,,Moram da istaknem činjenicu da nam nije poznato u kom će sastavu Zvezda nastupiti protiv nas. Ali bilo kojih 12 igrača da izvede trener Dejan Radonjić sigurno je da će Zvezda biti veliki favorit“, dodao je Marinović.

Borac neće u prestonici nastupiti u kompletnom sastavu.

,,Bićemo bez novajlije Dude Sanadzea, jer on nema pravo da nastupi u ovom duelu, jer nije bio član Borca kada je po prvobitnom planu trebalo da meč protiv Crvene zvezde bude odigran. Bez obzira na taj podatak, idemo na gostovanje da pružimo svoj maksimum“, završio je Marko Marinović.

ABA liga - 15. kolo

18.00: (1,07) Crvena zvezda (25,0) Borac (8.50)





