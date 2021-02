U trećem četvrtfinalnom duelu Kupa Radivoja Koraća sastaće se beogradski Partizan NIS i čačanski Borac (četvrtak, 19 časova).

Biće to treći meč pomenutih timova u tekućoj sezoni. Neočekivano, ali potpuno zasluženo, u prva dva okršaja, a u okviru ABA lige, pobede je zabeležio tim Marka Marinovića. Prvi put je slavio u prestonici sa 78:87, a drugi put u dvorani kraj Morave, kada je rezultat iznosio 75:71.

Svakako, rečene pobede pozitivno će uticati na samopouzdanje Čačana pred četvrtfinalni susret u Novom Sadu. Borac iza sebe ima nešto dužu pauzu, jer nije igrao meč u poslednjem kolu ABA lige. Zbog toga će tim Marka Marinovića ići spreman u Vojvodinu. Razume se, to će biti od velikog značaja protiv kvalitetnog rivala kakav je Partizan. To naglašava i šef struke Borca Marko Marinović.

,,Igramo utakmicu protiv Partizana, institucije srpske košarke. Reč je o dobroj ekipi. Doduše, ove godine nema odlične rezultate kakvi se inače očekuju. Istina, mi smo pobedili dva puta ove sezone, ali samo neozbiljan čovek može da kaže da je to bilo normalno i očekivano“, zastao je Marinović, a onda produžio izlaganje.

,,Imali smo dovoljno vremena da se pripremimo za narednu utakmicu. Svi znaju šta nam se dešava i da nam otkazuju mečeve bukvalno pred početak susreta. Željni smo utakmica i takmičenja, tako da ćemo biti spremni“, dodao je trener Borca.

Kormilar Čačana ističe želju da se ekipa u Novom Sadu pokaže u najboljem mogućem izdanju.

,,Ponovo smo bili u podređenom šeširu, iako igramo ABA 1 ligu. Izvukli smo vrlo teškog protivnika. Nema sumnje, mi ćemo dati sve od sebe, a nadam se da će to biti dovoljno za pobedu. Nećemo se predavati, to je sigurno. Da kažem da imamo visoke ambicije, recimo da osvojimo Kup, bilo bi vrlo neozbiljno. Ali ukaže li nam se šansa protiv crno – belih, nećemo je propustiti“, rekao je Marinović.

U Borac je nedavno stigao Duda Sanadze, reprezentativac Gruzije, od kog se očekuje da bude adekvatna zamena povređenom Radovanu Đokoviću.

,,Sve ide po planu što se tiče uigravanja novog prvotimca. Doduše, imali smo dovoljno vremena za to. Istina, on će uskoro otići iz tima kako bi nastupao za reprezentaciju Gruzije, ali to nama ništa ne remeti“, kazao je popularni Malina.

Trener Borca se dotakao pitanja konstantnog odlaganja utakmica u ABA ligi, i to tik pred početak iste, što loše utiče na tim.

,,Ništa dobro nam ne donose konstantna odlaganja utakmica. Prosto rečeno, to nije normalno. Možda me osećaj vara, ali nekako ispada da se stalno zalomi na nama. Dobro, moram priznati da sam srećan što se uopšte igra košarka. To je jedina pozitivna stvar u svemu. Ali nekoliko puta se desilo tokom trajanja ABA lige da nam protivnici otkažu meč bukvalno na poslednjem treningu pred duel. Mislim da to nema nigde. Regularnost lige je upitna, u to nema sumnje. Ipak, mi smo mali klub i ništa ne odlučujemo. Bićemo spremni na sve, ali da je sve ovo normalno, nije“, završio je Marko Marinović.

PIŠU: Đurđe Mečanin/Nikola Minović

[email protected]