Markus Hauard kod Duška Ivanovića

Amerikanac je u Baskoniju stigao 2022. godine, posle dve sezone provedene u Denver Nagetsima. Ubrzo se nametnuo kao jedan od najboljih šutera u Evropi, a vrhunac je dostigao u sezoni 2023/2024, kada je osvojio trofej namenjen najboljem strelcu Evrolige, beležeći prosečno 19,5 poena za svega 23 minuta na parketu.

Ipak, nakon tog perioda usledio je pad forme, kojem su doprineli i problemi sa povredama, zbog kojih prošle sezone nije uspevao da pronađe kontinuitet u igri.

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Koliko je njegova uloga od tada opala, najbolje govori podatak da je na prve tri utakmice nove evroligaške sezone prosečno beležio svega 4,7 poena za nešto više od deset minuta provedenih u igri. Na poslednjem meču protiv Bešiktaša nije se našao ni u protokolu odlukom trenera.

Njegova budućnost u Vitoriji bila je pod znakom pitanja i tokom leta, kada je za njegove usluge interesovanje pokazao Galatasaraj. Amerikanac je tada odlučio da ostane u Baskoniji, ali sada nije imao druge opcije i karijeru nastavlja u Rusiji.