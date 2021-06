U subotu (20.00) je na programu majstorica polufinala Superlige između Mege i Partizana. Puleni Vladimira Jovanovića su dobili prvi duel u svojoj hali Mega Fektori (bez prisustva publike), dok su crno-beli uspeli da im se revanširaju u dvorani Ranko Žeravica, te su tako zakazali treći meč. Mega se nada plasmanu u prvo finale Superlige, dok desetkovana ekipa Aleksandra Matovića traži utehu za sezonu ispod svih očekivanja.

Trener Partizana Matović ističe da će crno-beli učiniti sve da se domognu borbe za trofej.

"Došli smo pred majstoricu, koja nas šalje u finale ili idemo na odmor. Naša obaveza je da igramo maksimalno. Daćemo sve od sebe da opravdamo ulogu tima sa bogatom istorijom, bez ozbira na povrede. Pokušaćemo da odigramo što je kvalitetnije moguće u ovom trenutku. Mi smo praktično u poslednje tri utakmice (protiv Mege prim. aut.), četiri bili u rezultatskom zaostatku, pa jurili rezultat. Oni tako igraju, veoma specicičan tim, veoma su dobri atletski, odlično trče, veoma dobro su uigrani. Neke stvari su za mene normalne, sa druge strane oni naprave početnu prednost zbog naših problema. Trudićemo se da odgovorimo na najbolji mogući način".

Tokom čitave sezone se Mega oslanjala na centarski tandem Filip Petrušev - Marko Simonović. Matović smatra da to nije baš tako.

"Sistem u ovom momentu Mege je orijentisan na visoke igrače. Da bi igrali dobro, spoljni moraju da im daju podršku. Jesu koncepcijski fokusirani na visoke igrače, odatle sve proizilazi, ali su spoljni igrači ti koji im daju veliku podršku".

Crno-beli se muče sa povredama, Trej Dreksel, Vil Mozli i Rašon Tomas su van stroja.

Mi imamo problema sa tim povredama, Mozli nije tu, Rašon Tomas ne igra. Praktično dva najbolja defanzivca Evrokupa, jedan i zvanično, ali to smo uspeli da nadomestimo sa Stepanovićem i Miletićem i mislim da tu nemamo problema".

Može li Partizan da izađe na kraj sa igrom protivnika u tranziciji?

"To je najveći kvalitet tog tima. Oni su atletski perfektni, mogu da trče u oba pravca, mogu da budu agresivni u odbrani. Puno toga će zavisiti od našeg sistema igre, kako se mi ponašamo i u odbrani i u napadu. Da onog momenta kada pokušavamo da sprovedemo neke ideje koje vežbamo, koje smo tražili mi to uradimo, kao i da u nekim momentima kada dođe do pada koncentracije, kada uđemo u igru koja malo više njima odgovara, dolazimo do situacije koja Megi više odgovara".

Navijači su pogurali crno-bele u drugoj utakmici, ali ih u trećoj neće biti na tribinama.

"Utakmica ima isti značaj, bez ozbira na to da li je tu publika ili ne".

Njegov kolega sa klupe Mege Vladimir Jovanović ističe da su prevagu u prva dva meča doneli intenzitet i skok u napadu.

"U pripremi prve dve utakmice pomenuo sam praktično iste stvari i mislim da su one napravile prevagu. Pre svega, to je intenzitet u odbrani i u skoku u napadu, posebno u drugoj utakmici gde je to odnelo prevagu na stranu Partizana. Naš osnovni zadatak je da odgovorimo njihovom kontaktu u odbrani i u napadu, da budemo pravovremeni i tačni što se tiče napada, da budemo koncentrisani i istrajni u odbrambenim zadacima i da tu odbranu privedemo kraju uspešnim skokom, pošto je u prethodnoj utakmici taj ofanzivni skok protivnika i presudio".

Bivši košarkaš Partizana Milenko Tepić (sada u dresu Mege) tvrdi da će pobediti ekipa koja se bude bolje nosila sa pritiskom.

"Očekuje nas majstorica koja odlučuje o prolasku u finale, što je možda posle svega što smo videli i najrealniji scenario. Dosta se dobro poznajemo, igrali smo dva puta u prethodna tri dana tako da ne verujem da može da bude nekih prevelikih iznenađenja. S obzirom da su ekipe prilično izjednačene i da su obe utakmice bile izuzetno zanimljive, mislim da će ekipa koja se bude bolje oporavila i bolje kontrolisala pritisak biti u blagoj prednosti da prođe dalje. Ja verujem da smo svesni šta trebamo da ispravimo i kako da se ponašamo i igramo da bi na kraju izašli kao pobednici, što nikada nije lako protiv Partizana. Očekujem dobru, tvrdu i fer utakmicu i neka bolji pobedi, a ja se nadam da ćemo to biti mi i da ćemo naše šanse iskoristiti".

