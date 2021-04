Noć je tek počela, a već imamo prvo veliko iznenađenje! Košarkaši Oklahome pobedili su Boston u TD Gardenu rezultatom 119:115 (29:24, 26:25, 23:29, 37:41) i tako prekinuli seriju od 14 poraza!

Od trijumfa nad Torontom, do brejka u Bostonu prošlo je 27 dana u kojim je Oklahoma ređala poraze praktično na svaka dva dana... Ali, večeras se ta neprijatna serija završila! Ko bi rekao...

Igrači Marka Degnolta baš su se svojski potrudili da upropaste noć Keltima i pogotovo strašnu rolu Džejlena Brauna čijih 39 poena (13/25 iz igre, 4/10 za tri) ostaju bez rezultatskog pokrića. Neverovatno zvuči, ali Oklahoma je vodila najveći deo susreta, a uspela je i da se oporavi čak i kada je Boston okrenu rezultat u drugom poluvremenu i istopi minus od 11 poena. Izgledalo je u tim momentima krajem treće četvrtine da će Boston rutinski da okrene rezultat u svoju korist i pobedi, ali to nije bio slučaj. Rezultatska klackalica trajala je do rezultata 91:90 posle koševa Markusa Smarta sa linije slobodnih bacanja, a onda se dogodilo čudo. Lu Dort je trojkom pokrenuo hemijsku reakciju posle čega je Darijus Bezli vezanim realizacijama uvećao vođstvo, da bi zajedno s Ajzeom Robijem kompletirali seriju 16:4 posle koje je Oklahoma stigla do pobede!

Nemojte se zavarati ako mislite da je i tada sve bilo kao podmazano, jer iako je na semaforu bilo samo još dva minuta do kraja, Tanderi su umalo ispustili sve i dozvolili potpuni preokret. Tristan Tompson, Markus Smart, Džejlen Braun i Pejton Pričard umalo su potpisali najluđu pobedu ove godine, ali su hladne glave ostali Robi i Dort koji su pogocima sa penala overili trijumf.

Sasvim lepu rolu imao je srpski sin Aleksej Pokuševski koji je za 27 minuta na parketu skupio 12 poena (5/12 iz igre, 2/4 za tri), te šest skokova i četiri asistencije. Dort je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 24 poena, dok je Bezli imao 21 poen i 10 skokova. Pričard je kod Bostona ubacio 28, a Smart 14 poena.

Portland je kao gost u sitne delove rastavio Indijanu uz konačnih 133:112 (34:35, 39:27, 40:16, 20:34). Kako i ne bi posle prave šuterske klinike Portlanda uz 20 pogodaka za tri poena na 57,1 odsto uspešnosti gde je Anferni Sajmons goreo! Kakvo veče za 21-godišnjeg momka koji igra svoju treću sezonu u NBA ligi! Pucao je od samopouzdanja Sajmons pa je šutirao spektakularnih 9/10 sa distance, ali to nije sve. Naime, on je pogodio svojih prvih devet pokušaja za tri poena, pre nego što je u poslednjoj deonici promašio hitac.

Uprkos tome on je izjednačio rekord NBA lige po broju uzastopno pogođenih šuteva u jednoj utakmici koji su dosad držali Ben Gordon i Latrel Sprivel. Utakmicu karijere odigrao je Sajmons i uniformisao je sa 27 poena i po četiri skoka i asistencije. Koliko je spektakularan igrač Anferni Sajmons pokazuje i to da je u martu ove godine postao šampion u zakucavanjima!

Za ishod susreta i ubedljivu pobedu presudna je bila treća deonica utakmice koju su Blejzersi završili u svoju korist s neverovatnih 40:16! Tako se u završnih dvanaest minuta ušlo s rezultatom 113:78. Trejlblejzersi su ceo meč bili u prednosti i praktično je jedino upitno bilo kolika će konačna razlika biti. Jednostavno, ekipa Terija Stotsa je nadigrala protivnika u apsolutno svim statističkim parametrima, a kada je uspela da limitira učinak Malkolma Brogdona sve je išlo kao podmazano. Teško da bi se neko bolje proveo u situaciji kada su van stroja zbog povreda Domantas Sabonis, Ti Džej Voren, Majls Tarner, Džeremi Lemb... Dakle, Pejsersi su bili kao glineni golubovi na strelištu... Razlika je na startu poslednje četvrtine iznosila maksimalna 43 poena (121:78), ali je domaćin ipak uspeo da spusti minus na neku pristojniju distancu...

Uz Sajmonsa 20 i više poena ubacili su još Demijan Lilard (23 – 4/8 za tri), te Si Džej Mekolum (20 – 2/4 za tri). Jusuf Nurkić imao je 11 poena i 10 skokova. Kod domaćina Brogdon je ostao na 18 poena i 5/14 iz igre. Isti broj poena ubacio je Ošej Briset, dok je 16 poena dopisao Karis Levert.

Milvoki je uspeo da izbegne "metlu" u duelima sa Šarlotom pošto je slavio rezultatom 114:104 (33:28, 29:17, 25:35, 27:24). Janis Adetokunbo predvodio je pobednički tim sa 29 poena i 12 skokova, a za tripl-dabl nedostajale su mu dve asistencije. Bruk Lopez doprineo je sa 22 poena. Kod domaćina Devonte Grejem je upisao 25 poena.

NBA - rezultati

Boston – Oklahoma 115:119

/Braun 39 - Dort 24/

Šarlot – Milvoki 104:114

/Grejem 25 - Adetokunbo 29/

Indijana – Portland 112:133

/Briset 18 - Sajmons 27/