Osim Crvene zvezde, čast srpske košarke u Jadranskoj ligi poslednjeg dana ove sedmice brane i košarkaši Mege.

Mladi tim Vlada Jovanovića pred sobom ima, bar na papiru, lak zadatak protiv Cibone u Zagrebu, gde će pojuriti treću pobedu u nizu i nastavak savršenog početka nove sezone. Trener Mege pred duel protiv Cibone istakao da njegova ekipa mora da bude koncentrisana na svoju igru.

“Siguran sam da će Cibona posle prva dva kola pokazati reakciju. Moramo biti koncentrisani na nas, da fizički i košarkaški ispunjavamo zadatke koje smo postavili pred ovu utakmici. Cilj nam je da naše oscilacije u igri budu što manje“, izjavio je trener Mege.

Igrači Mege i Cibone su se do sada sastajali 14 puta u ABA ligi uz skor 8-6 za tim Vlada Jovanovića. U poslednjem susretu Mega je slavila na gostovanju sa 87:76. U prva dva kola ove sezone Mega je ostvarila obe pobede i to nad nad Igokeom u gostima i Zadrom kod kuće, dok je Cibona zabeležila dva poraza, protiv Crvene zvezde u Zagrebu i Mornara u Baru.

Kapiten Mege Milenko Tepić istakao je da njegova ekipa može da odigra protiv svakog ako je na svom maksimumu i obrnuto...

“Za nas je svako gostovanje u ABA ligi veoma teško, to nas očekuje i protiv Cibone koja je mnogo bolji tim nego što to pokazuju njeni rezultati u prva dva kola. Igrali su protiv Crvene zvezde i Mornara koji spadaju među najbolje ekipe u ABA ligi i tu se nisu najbolje snašli. Moramo da budemo svesni da protiv svakoga možemo da igramo ako smo na svom maksimumu, individualno i timski i obrnuto, ako to nismo da ćemo protiv svakoga imati velikih problema, posebno u ovoj situaciji gde će Cibona želeti da pokaže svoj kvalitet. Na nama je da se pripremimo što je moguće bolje i da na jednom veoma teškom gostovanju pronađemo način da ostvarimo pobedu“, smatra Tepić.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Cibona je od prošle utakmice sa Mornarom, a zbog problema sa povredama priključila mladog Danka Brankovića. Roka Prkačina muči povreda skočnog zgloba, Ivana Novačića koleno, dok Kristijan Krajina još nije zalečio povrede koje vuče od ranije i zato neće biti u protokolu za predstojeći meč...

“Znamo da je Mega tradicionalno nezgodan protivnik. Mlada su ekipa koja igra agresivnu košarku, dobro trče i imaju dosta igrača koji će sigurno u skorije vreme biti u NBA ligi. Znamo kakav je to projekat i šta im je cilj. Mi smo imali dosta problema nakon prethodne tri utakmice koje smo igrali unutar pet dana“, kaže trener Cibone Ivan Velić i dodaje:

“Jednostavno ne može pratiti ovaj ritam. Bez obzira na sve te probleme, očekujem da momci daju sve od sebe i da pokušamo doći do prve pobede u ABA ligi. Nadam se da nam ova utakmica s Megom neće doneti nove probleme po pitanju povreda i da ćemo protiv Osijeka u ponedeljak biti svi zdravi“.

Podsetimo, Cibona je u oba meča Jadranske lige dozvolila protivnicima preko 100 poena – 104 Crvenoj zvezdi i 109 Mornaru. Opet, Cibosi igraju paralelno i hrvatsko prvenstvo, pa je nekadašnjem prvaku Evrope i Jadranske lige jako teško da u trenutnim uslovima i sa izuzetno mladim timom dolazi do adekvatnih rezultata. Zato Mega ima zicer koji mora da iskoristi.

ABA - 3. KOLO

Petak

Cedevita Olimpija - Split 94:66

/Džons 19 - Luković 12/

Subota

Igokea - Primorska 89:71

/Ilić 20 - Macura 25/

Budućnost - Borac 86:83

/Ivanović 27 - Džons 21/

FMP - Partizan 90:103

/Nenadić 26 - Miler Mekintajer 23/

Nedelja

17.00: (3,05) Cibona (15,0) Mega (1,45)

20.00: (1,25) Crvena zvezda (17,0) Mornar (4,40)

Ponedeljak

18.00: (1,60) Zadar (14,5) Krka (2,55)

*** kvote su podložne promenama