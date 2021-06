Drugim duelom finalne serije između Mege i Crvene zvezde nastaviće se borba za trofej u Superligi Srbije, a uoči utakmice zakazane za sutra od 20 časova, Vladimir Jovaović i Milenko Tepić istakli su nadu da njihov tim može do izjednačenja i majstorice nakon poraza u prvom susretu.

"Ponoviću neke bazične stvari, ali koje su opet jako bitne za predstojeću utakmicu, kao što su bile i za prethodnu. Intenzitet kontakta, ne samo u odbrani, već i u napadu, mora da bude na najvišem mogućem nivou. Mi smo juče u pojedinim trenucima kada smo i uspeli da napravimo uspešnu odbranu, padali na osnovnim stvarima kao što su skokovi u napadu i sa tih 10 kojih su imali u prvoj četvrtini, utakmica je otišla u pogrešnom smeru za nas. Kontakt, obavezna kontrola skoka i da u svakom trenutku što se tiče napada znamo šta hoćemo i da ne uđemo u ritam Zvezde, jer to onda neće biti dobro po našu ekipu. U svakom slučaju, trebamo da izvučemo pouke iz prethodne utakmice i da se pokažemo u boljem svetlu, pre svega, energetski da izgledamo bolje", izjavio je Vladimir Jovanović, strateg Mege.

Kapiten Mege Milenko Tepić takođe je istakao segmente koje on i saigrači moraju da poprave u odnosu na prvi susret.

"Očekuje nas druga utakmica finalne serije. U prvoj nismo dobro odreagovali od samog početka, gde je Zvezda nametnula svoj ritam i tu se jasno videlo da su cele godine igrali jake utakmice u Evroligi. Na svakom posedu, na svakom skoku u napadu su bili brži, odlučniji i agresivniji od nas i to je od samog starta napravilo veliku razliku na njihovu stranu. Nismo sebe doveli u situaciju da možemo da igramo smislene i organizovane napade, dok su sa druge strane oni izgradili samopouzdanje skokovima u napadu i pretvorili ih u dosta pogođenih šuteva za tri poena. Verujem da će u petak igrati isto ili vrlo slično kao u prvoj utakmici, a naša prva i osnovna stvar je da im odgovorimo na pravi način, da budemo čvršći u kontaktu, bolji u zagrađivanju, da ne gubimo glavu i da ulazimo u napade sa jasnom idejom i ciljem kako da dođemo do poena. Ukoliko uspemo u tome, možemo da očekujemo drugačiju utakmicu u odnosu na prvu. Moramo da napravimo veliki iskorak u mentalnom pristupu utakmici i čvrstini sa kojom ćemo se sigurno suočiti, moramo da toga budemo svesni, da prvo to ispravimo pa ćemo da vidimo za dalje, izjavio je Tepić.

Zvezda bi druga pobeda donela državnu krunu, dok bi eventualno slavlje Mege zakazalo majstoricu za nedelju 13. jun od 20.30 časova u hali Aleksandar Nikolić.