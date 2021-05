The 2020/21 #ABAFutureStars Final Tournament Ideal Starting Five:



➡️ Nikola Đurišić (@KKMegaBasket)

➡️ Nikola Jović (@KKMegaBasket)

➡️ Vuk Bošković (@BCIgokea)

➡️ Petar Kovačević (@KKMegaBasket)

➡️ Tomislav Ivišić (@KKBuducnostVOLI)



More at: https://t.co/Pda4ERAVzi pic.twitter.com/L9Fv2UXEjj