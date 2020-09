U noći između petka i subote igra se prvi meč Denvera i Los Anđeles Lejkersa, počinje u 03.00, a zanimljivu izjavu pred ovaj sudar imao je trener Denvera Majkl Meloun.

Našalio se na temu toga što je Denver gubio s 1:3 i u seriji protiv Jute i protiv Los Anđeles Klipersa.

"Mi smo u stvari poslali peticiju ligi kako bi videli da li možemo odmah da gubimo 3:1 i svima uštedimo dosta vremena, kako bismo stigli istočnu konferenciju", šaljivo je prokomentarisao Meloun.

Takođe, činjenica je i da su Lejkersi svoje polufinale Zapada završili dosta ranije u odnosu na Denver. To da je Lejkersima određenu prednost.

"Hej, čoveče, mi smo ušli u istoriju plej-ofa. Gubili smo 3:1, pa smo opet gubili 3:1. Tek treći put u istoriji franšize smo ušli u finale Zapadne konferencije. Normalno je da hoćete malo da odahnete, ali Lejkersi to nisu uradili. Oni sve vreme čekaju. I ja znam Lebrona, provodio sam vreme sa njim. Oni će izaći na teren i pokušati da pošalju poruku (u prvoj utakmici)", jasan je trener Nagetsa.

Meloun zna šta Nagetse čeka protiv Lejkersa.

"To će nam biti najveći izazov. Da li možemo da igramo u njihovom intenzitetu? Mislio sam da smo to i u prvom meču (koji je Denver izgubio) to uradili protiv Klipersa četvrtinu i po, ali nismo uspeli da se održimo. Izgubili smo snagu. Mislim da ćemo, barem se nadam, uspeti da damo sve od sebe tokom svih 48 minuta", objasnio je Meloun.

