Šarunas Jasikevičijus, Pau Gasol, Nikola Mirotić, Nik Kalates, Brendon Dejvis… Dovoljno je samo pobrojati ova imena pa će svima biti jasno ko je na papiru prvi favorit za osvajanje Evrolige, što zbog trenera, što zbog ekipe krcate zvezdama. Barselona je konstruisana da napadne vrh Starog kontinenta. Ali, do tamo je čekaju prepreke i neće joj biti lako. Na putu joj stoji Olimpija iz Milana. Olimpija koja igra istorijsku sezonu sa Etoreom Mesinom na klupi.

Zato bi u Kelnu od 21 čas trebalo da se odigra vrhunsko polufinale. Svi su uslovi spremni da se nešto tako dogodi.

I dok će Barselona igrati polufinale po prvi put posle sedam godina čekanja, Olimpija Milano je sa druge strane završila 29-godišnji post u ovoj istorijskoj sezoni. Ipak, treba znati da je Olimpija tim sa tri osvojene Evrolige, a u Kelnu će juriti četvrtu. Poslednji put je milanski sastav bio na krovu Evrope 1988. godine.

Oba tima su preživela jako teške serije pre odlaska na Fajnal for. Barsa je bila bolja od Zenita u petoj utakmici, a Milan protiv Bajerna u potpuno ludom meču koji je na kraju mogao da ode volšebno i na stranu Bavaraca.

Glavna prednost Olimpije u ovom okršaju biće iskustvo pojedinih igrača, kao i trenera. Primera radi, ovaj Fajnal for biće deveti Kajlu Hajnsu u karijeri, praktično mu to spada u godišnju tradiciju. Osvojio je do sada četiri prstena. I sigurno se neće uplašiti Barselone niti samog polufinala kao događaja. Šta tek reći za Mesinu kome će ovo biti deseto pojavljivanje u završnici Evrolige? Ili Serhija Rodrigeza, dvostrukog osvajača Evrolige?

"Jedna od sjajnih stvari u vezi sa Evroligom je da je svaka utakmica drugačija. Možemo da naučimo iz serije Barse i Zenita. Ali, ovo je Fajnal for. Imam iskustvo, ali svačije iskustvo sa Fajnal fora je drugačije. Bićemo spremni na apsolutno sve moguće i daćemo sve od sebe da pobedimo utakmicu", rekao je Hajns.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Na to se nadovezao i prekaljeni stručnjak Etore Mesina.

"Kada igrate protiv tako jake odbrane, toliko dobro organizovane, već znamo da ćemo šutirati iz nekih loših pozicija. To je deo igre. Šutiraćemo brojne loše šuteve. I zato moramo da limitiramo broj loših šuteva, te da hvatamo ofanzive skokove i smanjimo broj grešaka. Ali, u tome je kvaka kada si trener. Svi to znaju. Nadamo se da ćemo uspeti to i da sprovedemo u delo", rekao je Mesina.

Olimpijin motor su dvojica igrača koji dobro znaju Barselonu: Malkolm Dilejni je nastupao za Katalonce prošle sezone, a Serhio Rodrigez je bio saigrač Pau Gasola, Nikole Mirotića, Aleksa Abrinesa, Viktora Klavera i Pjera Oriole u reprezentaciji Španije.

Barselona u ovom veku vodi 10:6 u pobedama i dobila je pet od poslednjih šest okršaja.

Katalonski sastav se ove sezone dosta oslanja na odbranu, znala je da zaključa brojne protivnike toliko da ne znaju gde udaraju. Dva puta je tim Šarunasa Jasikevičijusa slavio protiv Olimpije ove sezone. U martu je Barsa spustila Olimpiju na samo 56 datih poena, tako da Etore Mesina zna protiv koga će igrati u polufinalu. To je meč u kom je Olimpija dala najmanje poena ove sezone.

Kada se govori u brojevima, ova dva tima su među najboljima u ligi kada je šut za tri poena u pitanju. Olimpija je druga sa 40,7%, dok je Barselona treća sa 40,1%. Barselona je završila sezonu kao najbolji tim u odbrani tako što je dopuštala 73,2 poena po utakmici. Sa druge strane, Olimpija je ekipa koja je najmanje grešila, sa 11 izgubljenih lopti po meču.

IZBOR UREDNIKA

Barsa će se dosta oslanjati na šut spolja, posebno na Kajla Kjurika. On ove sezone šutira 59,5% za tri poena i 94,9% sa linije za slobodna bacanja. Nema sumnje da će dosta napada Šarunas Jasikevičijus crtati baš za njega.

A jasno je i da će Nikola Mirotić igrati veliku ulogu u ovom obračunu koji će se odigrati u Kelnu.

"Nema sumnje da je teško pobediti isti tim tri puta, posebno kada pričamo o sjajnoj ekipi kakva je Olimpija. Svaka priprema za utakmicu je drugačija. Znamo da će spremiti za nas nešto novo. Pritisak je ogroman. Ali kada dođeš na Fajnal fora moraš da igraš svih 40 minuta. I moraš da budeš spreman na sve", jasan je Mirotić.

Kod Olimpije će to biti Kevin Panter. Bio je starter u 33 od 34 utakmice, a u proseku je ubacivao 14,4 poena. Provodio je u proseku 25 poena. Panter je jedini igrač u sezoni, uz našeg Vasilija Micića, koji je dao najmanje 100 dvojki, 60 trojki i 100 slobodnih bacanja.

Ističu i iz redova Olimpije da je Barselona favorit u ovom obračunu, Jasikevičijus je sagradio tim čiji je cilj isključivo osvajanje najjačeg evropskog takmičenja, ali…

Fajnal for se igra u takvom formatu da je sve moguće, jedna je utakmica u pitanju i u polufinalu i finalu, dešavalo se i u prošlosti da se događaju iznenađenja, a jedna stvar je sigurna: sledi košarkaški vatromet!

EVROLIGA - FAJNAL FOR

Polufinale - petak

18.00: (3.05) CSKA (15.00) Anadolu Efes (1.45)

21.00: (1.35) Barselona (16.00) Olimpija Milano (3.50)