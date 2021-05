Milvoki Baksi su prvi prošli kroz cilj u prvoj rundi NBA plej-ofa. Sa 4:0 su počistili Majami i u Amerikan Erlajns Areni proslavili plasman u polufinale istočne konferencije. Dobro prvo poluvreme ekipe Erika Spolstre, najbolje u ovoj seriji, ali su Baksi predvođeni Brinom Forbsom i Krisom Midltonom preuzeli kontrolu, na kraju su uspeli i da upišu ubedljiv trijumf (120:103) u četvrtoj utakmici. Tako u polufinalu Istoka čekaju boljeg iz duela Bruklina i Bostona (2:1 u seriji).

Imao je Majami mnogo problema ove sezone. Puno energije je ekipa potrošila tokom prošlosezonskog doigravanja, u kojem je stigla do velikog finala. Pauza između dve sezone je bila najkraća za Hit i Lejkerse, usledile su povrede i jako loš početak takmičarske godine. Uspeli su u timu sa Floride da izađu na kraj sa svim problemima, izborili su plasman u plej-of i kao aktuelni šampioni konferencije u doigravanje ušli sa šeste pozicije.

U prvom meču su pružili dobar otpor, ali su pali u produžetku u Viskonsinu, a onda je usledila šuterska rapsodija Baksa i moglo se namirisati da su se ekipi Majka Budenholcera konačno poklopile sve kockice. Serija se preselila u Majami, da bi Spolstrina četa doživela još jedan šamar (84:113), te se našla u poziciji iz koje se u plej-ofu niko ne vraća (0:3). Iako je dobro otvorila četvrtu utakmicu, ekipa Majamija je poklekla u nastavku, odbrana je potpuno zakazala, nije mnogo bolji bio ni napad, Milvoki je bio surov, te je sasvim zasluženo došao do savršene pobede u seriji.

Ponovo je iks faktor bio sjajni Forbs, koji igra fenomenalno na startu plej-ofa. Sa par trojki je probudio goste, koji su se sve do trećeg kvartala mučili u šutu sa distance. Na kraju ih je upisao čak sedam. Janis Adetokunbo je za razliku od prethodnih sezona, kada je Milvoki razočaravao u plej-ofu, izgleda konačno pronašao ritam za teške utakmice. Svoje sposobnosti stavlja u službu ekipe, te je večeras ubeležio novi tripl-dabl uz čak 15 asistencija (20p, 12sk). Džru Holidej se još jednom dokazao kao vrhunsko pojačanje, u odbrani je fenomenalan, a u napadu izvrsno pomaže u organizaciji. Večeras je i on flertovao sa tripl-dablom (11p, 9as, 6sk), a imao je i četiri ukradene lopte.

Sa druge strane je Džimi Batler takođe upisao dvocifren broj u tri statističke kolone (12p, 10sk, 10as), Bem Adebajo je dodao 20 poena i 14 skokova, Kendrik Nan brojao do 18, Goran Dragić do 13, ali izostao je učinak Dankana Robinsona (pet poena). Napad i nije tako loše funkcionisao, Hiro je takođe bio dvocifren sa 14, kao i Ariza sa 11 poena, ali odbrana je odradila jako loš posao, što je Vrelinu koštalo trijumfa.

Otvorio je Majami dobro susret, stigao posle devet minuta i do dvocifrenog viška, ali su Taker i Adetokunbo vratili goste na minus od samo četiri poena. Domaćin je ubrzo ponovo stekao dvocifrenu prednost, da bi posle prilično efikasne druge četvrtine Vrelina na odmor otišla sa viškom od sedam poena.

U trećem periodu su se raspucali Bruk Lopez i Midlton, pa je Milvoki serijom 15:4 stigao do potpunog preokreta. Priključio se i Forbs, pa su Baksi posle devet vezanih poena stigli i do dvocifrene prednosti. Nan je na trenutak dao nadu Spolstrinoj ekipi, vezao je osam poena krajem deonice, ali je posle samo tri minuta u odlučujućem kvartalu postalo jasno da je serija gotova za ekipu sa Floride. Nakon uvodnih 13:5, ekipa iz Viskonsina je stigla do 14 poena viška i to je bilo to za branioca titule na Istoku.

Iskusni Judonis Heslem je ostao bez živaca u samom finišu, održao je bukvicu saigračima, pokušao da ih probudi i motiviše, a u afektu je uspeo i da polomi stolicu.





