Od sjaja do očaja i nazad igrala je Juta u drugom meču plej-ofa Zapadne konferencije protiv Memfisa, bila na korak da ispusti plus 20, ali se trgla i u poslednjoj četvrtini stigla do izjednačenja u seriji - 141:129.

Sve je lakše kada je u timu Donovan Mičel. Šuter Džezera vratio se na parket nakon što je zbog povrede zgloba propustio poslednjih 17 utakmica i već na povratku bio najbolji pojedinac u pobedi svog tima. Za 25 minuta na terenu, Mičel je postigao 25 poena i gađao 5/10 za tri poena. Koliko mu je nedostajao teren, videlo se već od samog starta. Startovao je furiozno, uostalom kao i čitava ekipa, već do kraja prve četvrtine ubacio je 12 poena, a Juta je na poluvreme otišla sa prednošću od 20 poena razlike. U tom trenutku delovalo je da Grizlisi nemaju odgovor i da će Juta rutinski slaviti.

Međutim, Dža Morant je uspevao da održi Memfis u životu, krajem treće četvrtine ga čak primakne na samo tri poena zaostatka, ali je Juta uspela da odbije nalete gostujuće ekipe. Rudi Gober je u poslednjoj deonici preuzeo uzde tima od Mičela, koji je dobar deo četvrte četvrtine presedeo na klupi, i uspeo da neutrališe neverovatnog Moranta. Ali ne i da ga spreči da ispiše istoriju.

Plejmejker Memfisa je utakmicu, završio sa 47 poena, čime je postavio rekord franšize po broju ubačenih koševa u jednom plej-of meču. Pride je postao najmlađi igrač u istoriji NBA sa više od 45 poena u plej-ofu i tek drugi koji je do tog učinka stigao sa 21 ili manje godina (prvi Lebron Džejms 2006. godine).

Pored Moranta, značajniju rolu u ekipi Memfisa imali su još i Bruks sa 23 poena i Valančijunas sa 18, dok su u pobedničkoj ekipi uz pomenutog Mičela zapaženi bili Rudi Gober sa 21 (i 13 skokova) i Konli sa 20 (i 15 asistencija).





NBA - REZULTATI

Filadelfija – Vašington 120:95 (2:0 u seriji)

/Embid, Simons 22 – Bil 33/

Njujork Niks – Atlanta 101:92 (1:1 u seriji)

/Rouz 26 – Jang 30/

Juta - Memfis 141:129 (1:1 u seriji)

/Mičel 25 - Morant 47/