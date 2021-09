Micić vodio glavnu reč, Petrušev umalo savršen na debiju, ali Efes jedva srušio novajliju (VIDEO)

Košarkaši Anadolu Efesa su u odbranu trona krenuli pobedom. Ali teško izvojevanom. Daleko teže nego što se očekivalo, četa Ergina Atamana je savladala novajliju u Super ligi - ekipu Merkezefendija iz Denizlija. Vodila se velika borba u Sinan Erdem Domu, a domaćin je posle 45 minuta košarke ipak opravdao ulogu favorita - 94:93 (86:86).

Vasilije Micić i Brajant Danston su predvodili pobednički sastav sa po 22 poena. Reprezentativac Srbije je upisao i četiri skoka uz tri assitencije, ali ga nije najbolje služio šut iz igre (4/14 za dva i 2/6 za tri). Odlična rola i Filipa Petruševa, koji je na debiju u turskom prvenstvu pružio gotovo savršenu partiju. Proveo je 14 i po minuta na parketu, postigao 13 poena uz samo jedan promašaj (6/6 za dva i 0/1 za tri). Uspeo je da sakupi i tri skoka (jedan ofanzivan). Sve to skupa donelo mu je indeks 15 (treći najbolji u ekipi).

Nije slutilo na dramu posle uvodnih 10 minuta. Efes je rutinski do prve pauze stekao 11 poena viška. Ipak, trgli su se gosti, dobili drugu deonicu sa dva razlike i na veliki odmor otišli sa devet poena zaostatka. Usledila je rapsodija Merkezefendija. Rastavili su prvaka Evrope na komade gostujući košarkaši. Napravili preokret i sa pola koša viška dočekali četvrti period.

Vodila se velika borba, ali je Efes stigao do prednost i činilo se da će nekako uspeti da obezbedi trijumf. Adam Smit je mislio drugačije. Pogodio je tešku trojku sa centralne pozicije i poravnao rezultat na šest sekundi do kraja. Na drugoj strani Vasilije Micić nije uspeo Efesu da donese pobedu. Otišlo se u produžetak.

I u dodatnih pet minuta se igralo jako borbeno i tvrdo. Gosti su stali uz rame sa aktuelnim šampionom i pokazali da neće biti puki statista u prvoj sezoni u Super ligi. Micić trojkom donosi tri poena prednosti domaćinu na tri minuta do kraja, ali već u narednom napadu gosti preko Smita stižu do novog poravnanja. Interesantno je da je u poslednji 180 sekundi pao samo jedna poen. Košarkaši Merkezefendija su imali 17 sekundi da dođu do pobede, ali se Efes odbranio, sačuvao minimalnu prednost i upisao pobedu.

Vrlo dramatično veče u Turskoj, s ozbirom da su još dve utakmice okončane sa pola koša razlike. Afjon je dobio Gazijantep kao gost zahvaljujući blokadi Šenona Šortera u poslednjim sekundama (86:85), dok je Bursa bila bolja kod kuće od Jalove (86:85), iako su gosti sa penala imali priliku da dođu do pobede, ali je nisu iskoristili. I četvrti odigran susret na otvaranju lige bio je vrlo neizvestan, ali je Tofaš dobio Turk Telekom kao gost - 74:72.

Takmičarski debi u dresu Afjona upisao je bivši košarkaš Partizana Mihajlo Andrić. On je u pobedi nad Gazijantepom postigao 21 poen i bio među najzaslužnijima za trijumf. Susret je okončao uz samo jedan promašaj iz igre (4/4 za dva i 3/4 za tri). Sa linije penala je bio perfektan (4/4). Sa još tri skoka i asistencijom sakupio je indeks 25.

U trijumfu Burse nad Jalovom, Dragan Milosavljević nije uspeo da dođe do poenterskog učinka. Trener Krokodila Dušan Alimpijević je nakon utakmice bio prilično nezadovoljan zbog izdanja svoje ekipe, koja nije odigrala na željenom nivou protiv novajlije u ligi.

"Pokazali smo respekt prema Jalovi i njenom stručnom štabu. Odigrali su dobru utakmicu, poštujem ih. Mogu samo da se izvinim, ali i zahvalim našim navijačima. Da nas nisu pogurali, da nisu bili naša snaga, ne bi uspeli da dobijemo meč. Puno im hvala. Nismo igrali kako smo želeli. Nismo mogli da radimo šta smo hteli, nismo igrali našu igru i pravili smo greške. Napravio sam ih i ja. Na kraju, moje izvinjenje navijačima. Pokušaćemo da budemo bolji. Čestitke Jalovi, želim im dobru sezonu".

KOŠARKAŠKA LIGA TURSKE - 1. KOLO

Subota

Turk Telekom - Tofaš 72:74

Gazijantep - Afjon 85:86

Bursaspor - Jalova 86:85

Anadolu Efes - Merkezefendi 94:93 (86:86)

