Srbija će u oba polufinalna meča Evrolige na Fajnal foru u Kelnu imati predstavnike. Na sudaru Barselone i Olimpije iz Milana to će biti Vladimir Micov. Iskusni majstor će probati da na trećoj završnici Evrolige dođe do prvog finala, a možda i da se domogne trofeja što bi, što i sam kaže u razgovoru za Mozzart Sport, bila kruna njegove bogate karijere.

Olimpija je prethodnih sezona dosta ulagala, ali su nekako stalno izostajali rezultati u Evroligi. Ali, malo po malo, sve je počelo da se slaže, pa je sa dolaskom Etorea Mesine Olimpija došla do Fajnal fora posle 29 godina čekanja. Nekako je poput Rubikove kocke sve leglo na svoje.

O tome kakvo je raspoloženje u redovima Olimpije pred Keln za Mozzart Sport govori Vlada Micov, čovek koji je već četiri godine u gradu mode i jedan je od iskusnijih pojedinaca u milanskom sastavu.

"Super je raspoloženje, fenomenalno. Ove godine smo osvojili i Superkup i Kup posle četiri godine i na sve to obezbedili plasman na Fajnal for. Ova novija Evroliga kako postoji prvi put smo se plasirali u istoriji kluba, fenomenalan uspeh. Sigurno da nismo među favoritima u Kelnu, ali koncept je takav da sve staje u jednu utakmicu. Imam loše iskustvo sa CSKA, gubili smo dva puta, a bili smo favoriti. Sve je moguće", kaže Micov.

MOZZART KVOTE ZA FAJNAL FOR EVROLIGE

Teško da je Olimpija mogla da naleti na težeg protivnika jer će se sastati sa Barselonom koja važi po opštem mišljenju za prvog favorita. Od Šarunasa Jasikevičijusa, preko Pau Gasola, Nika Kalatesa. Spisak imena da se smrzneš.

"Barsa je dobra ekipa, pokrivena na svim pozicijama. Visoki su, veliki su. U međuvremenu je došao Pau Gasol. Iako neko vreme nije igrao košarku, na terenu stvarno pravi razliku, treba da se spremimo za to. Idemo puni samopouzdanja, i u ligi smo dobri, ređamo pobede, pa ćemo probati da iznenadimo u Kelnu", kaže Micov.

IZBOR UREDNIKA

Prošlo je 29 godina od poslednjeg Fajnal fora na kom je nastupala Olimpija, a to je bilo upravo na onoj završnici na kojoj je zablistao Aleksandar Đorđević 1992. godine. Mlađe generacije u Italiji ipak pamte najviše učinak Olimpije od 2000. godine na ovamo.

"Svi se vezuju za modernu Evroligu, retko ko pamti te starije igrače i takmičenja i nazive, kako je sve izgledalo. Posebno mlađe generacije to ne pamte. Čak ni ja koji sam malo stariji naravno pamtim i znam neka imena, ali drugačije je bilo vreme, drugačija košarka", kaže Micov.

Šta se promenilo ove sezone u odnosu na prethodne? Olimpija je kupovala dosta prethodnih godina, ali je ove godine sve leglo na svoje pa je Olimpija uspela preko Bajerna do Fajnal fora.

"Meni je ovo četvrta godina u Olimpiji. Iskreno, prve godine je dovedeno dosta igrača, ali oni nisu imali isksustvo igranja u evropskim takmičenjima. Nisu mnogi od njih igrali ni Evrokup. Mene je bolelo što se tada nije gledalo na tu sezonu, već na sledeće sezone. Pa se kasnije otpuštalo, dodavali igrači. Jesmo skakali na tabeli Evrolige, bili pretposlednji, pa 15, pa 11. Pa je došao Mesina. Ove godine je sklopio svoju ekipu. Ima veliku slobodu i ulogu u klubu i očigledno je to pun pogodak. Osvojili smo sve ove sezone što smo mogli. Stvarno preuspešna sezona".

Posle ovakve sezone čak ni pobeda nad Barselonom nije nemoguća. Objašnjava Micov gde vidi prednosti i mane katalonskog tima.

"Svi su prezadovoljni, kako ne, istorijski uspeh je napravljen. Zajedno sa gospodinom Đorđom Armanijem, svi su prezadovoljni. Sada sledi Barselona, igrali smo sa njima dva puta. U Barseloni smo vodili ozbiljno, ali su napravili seriju 25:2, katastrofa. U Milanu smo lagano izgubili. Jesu oni završili prvi u ligaškom delu, imaju dobrog, talentovanog trenera, sa puno taktičkih detalja iu zamisli. Krasi ih što od pozicije jedan do pozicije pet poseduju visoke igrače koji pokrivaju prostor. I mnogo dobro trče kontru. Ako uspemo da ih pomerimo na pola terena, da ih teramo da trče lateralne kretnje, preuzimanja, imamo šanse. Recept je tih 35 minuta iz prve utakmice, da pogledamo snimak, da vidimo šta smo dobro radili".

Sezona za Micova nije bila na nivou prethodne, ali na to je uticalo i to što su ga zadesile povrede koje su ga ranije u karijeri srećom zaobilazile. I to je jedan od glavnih razloga što nije pružao partije iz prošle sezone kada je igrao možda i košarku života.

Osvajanje Evrolige bi, ipak, bilo šlag na torti njegove karijere.

„Bilo bi prelepo da osvojimo Evroligu! Bio bi vrhunac karijere kada bih osvojio Evroligu. Ovo mi je treći Fajnal for, i eto sva tri sa Mesinom. Daj Bože da bude treća-sreća. Bilo je problema sa povredama. Polomili su mi lakat u Superkupu, pa sam mora da mirujem i zbog zgloba, korone, a ja sam u godinama kada se nije lako vratiti se u formu. Pritom se ekipa uigrala, igrali su dobro, pa mi nije bilo lako da ´uskočim´. Jako teška sezona, jeste drastičan pad u statistici u odnosu na prošlu sezonu, ali svima kažem da nije realno da u mojim godinama i dalje igram vrhunsku košarku. A dolaze mlađi, brži, agresivniji. Sada sam mali delić slagalice, uspešne slagalice. Prezadovoljan am što sam deo toga“.

Obarao je Micov rekorde u prethodnom periodu, postao je i srpski košarkaš sa najviše odigranih utakmica u Evroligi, ali se ne obazire previše na cifre i statistiku. I dodaje da bi voleo da ostane u Olimpiji i sledeće sezone.

„Gode mi ti rekordi. Piše negde moje ime. Neka neko juri moje rekorde. Ali, nisam obraćao pažnju na to tokom karijere da jurim nečije rekorde. Košarka je timski sport. Dok sam deo toga i osećam se korisno, ja sam presrećan. Ugovor mi ističe na leto, ova je sezona takva kakva jeste. Nadam se da ću ostati još godinu dana, mislim da imam čime da pomognem ekipi, naravno sa limitiranim minutima. Iskreno se nadam da ću ostati u Olimpiji“, rekao je Micov pred put u Keln.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com