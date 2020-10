Ostoja Mijailović gostovao je na Jutjub kanalu kluba gde je odgovarao na pitanja navijača, a dotakao se i finansija, situacije oko parnice sa bivšom Marfin bankom, te oko učinka Vlade Šćepanovića i ekipe na startu sezone.

Za početak je komentarisao situacij u okviru ABA lige.

"Partizan nije nijednog trenutka kočio početak ABA lige. Mi smo juče dali podršku da se odblokira račun ABA lige i da se ABA liga nastavi, da funkcioniše. A da se sporna pitanja reše na narednoj Skupštini i zalažemo se da ona bude održana uživo. Važno je da se ABA liga pravno uredi"

Trenažna dvorana, da li je u planu?

"Naš prelazak u Arenu je bio težak za nas i javnost iako je to bio vrhunski potez. Sada ne možemo da treniramo u Areni i to nam je donelo probleme. Traži se alternativa, nadam se da ćemo uskoro da se vratimo u našu dvoranu i pred naše navijače. Država razmišlja da renovira fudbalske stadione Partizana i Zvezde i mislim da bi bilo dobro da ljudi koji budu radili te projekte razmisle da uz stadion naprave i košarkašku dvoranu. Tako je uradio Zenit".

Finansije kluba? Kakav je slučaj sa bankom?

"Nas čeka turbulentna sledeća nedelja. Spor sa bankom je priveden kraju. Čekamo prvostepenu presudu. Tokom sledeće nedelje, ili one tamo, ističu rokovi da presuda bude doneta. To je ključna stvar u kom će pravcu klub ići. Ako klub izgubi spor, onda se vraćamo starim problemima i prošlosti koju bih voleo da smo prevazišli. Naš pravni tim je radio tri godine i ako on bude rešen u našu korist to bi bila najveća stvar koju bi ova uprava uradila za klub. Partizan je pokrenuo sudski spor, tužili smo banku za poništenje ugovora. Nadam se da će pravda biti na strani Partizana".

Često se za Partizan vezuje da bi mogao u bankrot, te da su dugovanja i preko 10.000.000 evra?

"Partizan se teško bori u ovim vremenima, dovijamo se, da nađemo i sponzorei da razumemo državu. Mislim da će ovo biti jako teška godina i da ćemo se boriti da je završimo koliko-toliko pozitivno. Ne stoje priče pojedinaca da klub duguje 10.000.000 ili 12.000.000, ili 7.000.000, klub je izmirio sve plate za prošlu godinu. Ove godine smo pozitivni u ovom momentu, podelili smo plate do ovog trenutka, plaćamo sve obaveze na vreme, a kako će biti nisam siguran. Imali bismo mnogo sreće kada bi se priča sa koronom završila do kraja ove godine“.

Šta ako opet sezona bude prekinuta?

"Prekid je prošle sezone Partizanu napravio možda i najveću štetu od osnivanja kluba. Nisu krivi pojedinci za takvu situaciju, pandemija je moguća uvek da se dogodi, ali Partizan je doživeo veliku i sportsku i finansijsku štetu. Neće biti lako za funkcionisanje. Velika katastrofa bi bila ukoliko bi se ova sezona prekinula kao prošlogodišnja, jer onda ne bismo imali kontinuitet dve godine. Velika su ulaganja i rizici. Šteta bi bila neviđenih razmera".

Kada se mogu očekivati navijači barem u nekom procentu?

"Ne mogu da odgovorim na pitanje u ovom momentu, nisam adresa. Kada se steknu uslovi vratićemo se. Partizan je jedan od klubova koji je najviše oštećen po tom osnovu".

Kako Mijailović ocenjuje start sezone, rad trenera Šćepanovića?

"Bila je očekivana reakcija publike i javnosti i tu se najmanje ima strpljenja prema treneru. Naš trener ima kontinuitet, ali nema na mestu prvog trenera. Te osude su pogrešan put i pravac. Utakmica protiv Venecije je pokazala da ekipa ima kvalitet kao i trener. Dobili smo Veneciju 22 razlike i to je merilo kvaliteta. Molim publiku da prema treneru imaju razumevanja i strpljenja. Mi smo ozbiljan klub i nećemo posle jedne ili dve izgubljene utakmice da razmišljamo o promenama. Šćepanović ima punu podršku. Imamo igrački jaču ekipu nego prošle sezone".

Da li će biit novca za doselekciju?

"To je uvek odluka trenera, a takvih nagoveštaja u ovom momentu nemamo. Ako dobijemo zahtev, daćemo sve od sebe da to ispunimo u datim okolnostima".

Mijailović je istakao da je teška situacija u svim klubovima Sportskog društva Partizan. Te da postoji nedostatak trofeja i finansija u mnogim klubovima u okviru sportskog društva.