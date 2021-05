Košarkaški arbitražni tribunal (BAT) je prošle nedelje stavio zabranu na transfere Partizana, zbog toga što, kako je Sportski žurnal objavio, crno-beli nisu poštovali dinamiku plaćanja duga nekadašnjem treneru Dušku Vujoševiću. Međutim, prvi čovek crno-belih Ostoja Mijailović za Mozzart Sport kaže da veruje da je BAT ovakvu odluku pustio greškom i da je u pitanju običan nesporazum.

"Smatramo da je BAT pustio ovu odluku greškom, zbog čega smo im se obratili pismenim putem", kaže Mijailović za Mozzart Sport.

Ujedno navodi da je sadašnja uprava. koja je preuzela klub u oktobru 2017 godine, tog trenutka preuzela i obaveze prema bivšim igračima i trenerima od oko 3.400.000 evra, sa pripadajućim kamatama. Sada je, uverava Mijailović, dug višestruko manji. Mada se repovi i dalje vuku. Tako i prema Dušku Vujoševiću, ali Mijailović tvrdi da crno-beli prate dogovorenu dinamiku isplata. Pa čak i da idu ispred nje.

"Do sada je kroz reprograme isplaćeno oko 2.700.000 evra. Preuzeti dug ka Dušku Vujoševiću bio je 400.000 evra. Danas se on plaća kroz rate. Preostali dug se plaća kroz rate i reprogram od oko 80.000 evra. Plaćeno je i više novca no što je predviđeno po sporazumu potpisanim sa BAT-om i našim bivšim trenerom, te smatram da se radi o nesporazumu. Namera nas koji danas vodimo klub je da se plati svakome sve što mu pripada, iako te obaveze nismo mi pravili, niti trofeje koje plaćamo današnjim novcem prisvajamo kao ličnu zaslugu. Danas se Partizan bez obzira na situaciju u kojoj živimo, vešto bori sa obavezama, jako teško, ali se bori", dodao je Mijailović.