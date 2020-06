Mijailović pecka Zvezdu: Umetnost je igrati Evroligu bez osvojenog trofeja

Odlučivala je Evroliga, ne Crvena zvezda niti Partizan. Ali beogradski večiti rivali ipak su uspeli da se “dohvate“ u klinč. Nakon što je prvi čovek crveno-belih Nebojša Čović danima likovao posle odluke da sledeće sezone u Evroligi igra istih 18 timova kao i ove, danas je na konferenciji za novinare uzvratio predsednik crno-belog kluba Ostoja Mijailović.

“Želim da čestitam svim ekipama koje su se plasirale u Evroligu. Ne mogu da kažem da je to menadžerski uspeh ili uspeh pojedinih klubova. Mislim da je to više umetnost u datoj okolnosti, kada prosto nema drugih opcija. Takođe mislim i da je umetnost takmičiti se u Evroligi bez ijednog osvojenog trofeja“, rekao je Ostojić jasno aludirajući na činjenicu da je Zvezda u trenutku prekida sezona bila treća na tabeli ABA lige, te da u Evroligi nije bila u osam u Evroligi.

Sa druge strane, Partizan je osvojio regionalni Superkup i srpski Kup, te da je bio prvi na tabeli ABA lige i tim sa najboljim učinkom u Evrokupu.

“Najveći gubitnici u svetu košarke jesu Efes i Partizan. Dva kluba koji su najviše izgubili, kako finansijski i sportski zbog ovakve odluke Evrolige. Ali ne mogu da kažem da je to sportska nepavda. To su okolnosti koje su se dogodile u datom trenutku. Ljudi u Evroligi su procenili da je to najbolje, da će tako takmičenje pretrpeti najmanju štetu. Nismo neko ko je frustriran na bilo koji način. Mi razumemo celu situaciju, iako smo uz Efes najviše oštećeni. Tražili smo način da se konsolidujemo i da hladne glave donosimo odluke kako dalje“, dodao je Mijailović.

Fiba je nudila više novca za Ligu šampiona. Ali se preko Evrokupa može do Evrolige. I zato – Partizan opet u Evrokupu.