Poslednje pojačanje Partizana ovog leta je Erik Mika, momak koji nastupa na poziciji centra i krilnog centra. Crno-beli nisu jurili veliko ime već igrača koji će se uklopiti u njihov sistem i to su našli u Miki.

On je stigao u prestonicu Srbije i izneo prve utiske. Govorio je između ostalog i o Bogdanu Bogdanoviću i Vlade Divcu koje je upoznao u Sakramento Kingsima gde je i sam bio.

"Od Bogdana sam prvobitno čuo da je klub pokazao želju da me dovede, pre oko mesec i po dana. Pitao me je u poruci da li sam možda zainteresovan. Tada nisam bio, jer sam čekao da li će biti NBA kampa i šta će se dešavati u Americi. Potom me je Partizan ponovo tražio, kada je tajming bio mnogo bolji. Pisao sam Bogiju čim sam potpisao dok još nije javno objavljeno. Vratio se ovde, na odmoru je, videćemo se što pre," poručio je Mika u razgovoru za klupsku .

Potom je tema bio Vlade Divac.

"Vlade je legenda u SAD. Imao je odličnu karijeru. Mogu samo da zamislim sve što je uradio ovde, za navijače, za grad, za zemlju. Kada sam stigao malo su mi pokazali grad, pa se me odveli na fudbalski stadion. Pokazali su mi trofejnu salu. Divac je bio na svakoj slici iz tog vremena. Znam da je imao veliki utucaj na istoriju ovog kluba, koji je toliko jak da se oseća i danas."

Mika je u karijeri igrao još u Nemačkoj, Italiji i Kini…

"Sviđa mi se Beograd. Klub me je smestio u vrlo dobar hotel trenutno. Hrana je odlična. Čuo sam da će hrana biti dobra, ali nisam znao šta da očekujem. Svi su prijateljski nastrojeni i žele da pomognu. Prvi utisak mi je zaista dobar. Zaista fenomenalan grad."

U ovom momentu ne želi da razmišlja o eventualnom povratku u NBA ligu.

"Nikad ne znaš šta će se desiti za godinu ili čak mesec dana. Ovaj posao je lud. Pogotovo sada zbog situacije sa virusom. Ne znam gde ću biti sledeće godine. Želim da imam odličnu godinu individualno i naročito timski. Šta očekujem? Očekujem da pobeđujem. Ne bih dolazio da ne očekujem da mnogo pobeđujemo. Imamo dobru grupu momaka i odličnu hemiju. Partizan je igrao vrlo dobro prošle godine. Želim da pomognem da dođemo u istu poziciju, da budemo prvi u svim takmičenjima, da dođemo do završnice svega", zaključio je novi centar Partizana.