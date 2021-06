Deli jedna pobeda Dejana Milojevića od drugog trofeja na klupi Podgoričana, a Budućnost od 13. titule prvaka Crne Gore. Maratonska sezona privodi se kraju, a tačka na istu za Budućnost i Mornar mogla bi biti stavljena večeras (20.30) u „Morači“.

Propustila je Budućnost dve prilike da uđe u Evroligu – kroz Evrokup i osvajanjem Jadranske lige – ali bi objedinjenje domaćih trofeja donekle popraviti utisak. Plavi bi u roku od 10 dana mogli da osvoje dva pehara i na uspešan način privedu sezonu kraju.

Budućnost je preko Mornara stigla do 14. naslova Kupa Crne Gore, a Podgoričanima se smeši novi dobijeni dvoboj protiv Barana. Mornar je stavljen pred svršen čin. Prepolovljen je igrački kadar odlascima i povredama, nisu Barani u prilično tankom sastavu bili kadri da otkinu pobedu Plavima, koji vode 2:0 u seriji i potreban im je još jedan trijumf da postanu šamioni.

Džejkob Pulen, Ajzea Vajthed, Derek Nidam, Keni Gejbrijel, Tejlor Smit i Suad Šehović napustili su klub, a Nemanja Vranješ, koji je držao ključeve igre Mornara od njihovog odlaska, povredio se u drugoj utakmici finalne serije. Stradala je Vranješu u trećoj četvrtini Ahilova tetiva i za njega je sezona završena. Takođe, neizvesno je da li će na parket kročiti Milko Bjelica i Nemanja Gordić, koji su propustili drugi meč finala, pa je jasno da će Mornar sa mladim snagama tražiti produžetak serije, koju u ovakvoj postavci i odnosu snaga teško mogu dobiti. Pretvorilo se finale u nemoguću misiju za Barane.

Mihailo Pavićević bio je izuzetno nezadovoljan suđenjem posle druge utakmice, žustro je ukazivao na greške sudijske trojke u završnici susrtea, koje su, možda, uticale i na krajnji ishod, pošto se meč lomio na liniji za slobodna bacanja (80:73). Pomirio se strateg Mornara sa sudbinom, svestan je Pavićević da su male šanse da voda krene na Mornarovu vodenicu i da će se serija, verovatno, okončati u „Morači“.

Ipak, nije desetkovani Mornar bio bez šansi u drugoj utakmici finala, lako je moglo doći do poravnanja u finalu i to je ono na šta ukazuje Danilo Nikolić pre početka trećeg meča.

„Kao što sam rekao i pre utakmice u Baru, Mornar i bez svojih nosilaca zna da igra dobru košarku. Na tom susretu je to i dokazao. Kod nas je došlo do opuštanja i protivnik je to znao da iskoristi. U Podgorici želimo da završimo seriju i na pravi način okončamo sezonu“, poručio je Danilo Nikolić.

Kapiten Barana, Radoje Vujošević, ističe da mu je svima teško palo to što su za odlučujuće bitke ostali bez Nemanje Vranješa, ali i da je u moru negativnih stvari sa tog meča pozitivna stvar to što su mladi igrači iskoritili priliku koja im se ukazala.

„Sve vreme smo bili u igri, vodili i 10 razlike, a u finišu se dogodila ta greška sudija, zbog čega smo izgubili utakmicu. Gorak je ukus nakon te utakmice u Baru, posebno zbog povrede Vranješa. Svi smo pod utiskom toga. S druge strane, drago nam je zbog dece koja su dobila priliku i pokazala šta znaju“, rekao je Radoje Vujošević.

CRNA GORA - FINALE (TREĆI MEČ)

Ponedeljak

20.30: Budućnost - Mornar