Košarkaši Crvene zvezde su poveli sa 1:0 u finalnoj seriji plej-ofa ABA lige. Slavili su u dvorani Aleksandar Nikolić posle velike borbe (82:78), vodili su većim delom susreta, a početkom poslednjeg kvartala su imali i osetniju prednost. Ipak, Budućnost se vratila u finišu zahvaljujući sjajnoj roli Nikole Ivanovića, ali nije uspela da dođe do preokreta.

Trener Podgoričana Dejan Milojević je čestitao protivniku na pobedi. Istakao je da je Zvezda bila čvršća, kao i da je jedan od ključnih faktora bio ofanzivan skok. Pohvalio je i igru Zvezdinog kapitena i najboljeg defanzivca ABA lige Branka Lazića u odbrani, kao i Ognjena Dobrića, koji je bio sjajan u oba pravca.

"Zvezda je bila čvršča danas, čestitam joj na pobedi. Ovakve utakmice dobijaju čvršće ekipe. Lazić i Dobrić su odradili sjajan posao na našim bekovima, svaka im čast na tome, bili su čvršći. Pored toga smo dozvolili mnogo ofanzivnih skokova. Kao što sam i najavio pre utakmice da će fundamenti odlučivati, tako je i bilo. Dozvolili smo previše ofanzivnih skokova i previše izgubljenih laganih lopti. Idemo dalje".

Budućnost je tokom većeg dela susreta bila u zaostatku, da bi krajem treće i početkom odlučujuće četvrtine doživela pad, pa su crveno-beli stekli i 13 poena prednosti. Na kraju se ipak igralo na jednu loptu.

"Poveli smo, međutim loše smo završili treću, ali opet, prišli smo na jednu loptu, aktivan rezultat je bio na dva minuta do kraja. Imali smo svoje šanse nismo ih iskoristili, opet je bio jedan skok u napadu bitan, na dva razlike na par minuta do kraja, kada je Zvezda dala koš i to je to".