Posle neočekivanog odlaska Petra Mijovića sa klupe Budućnosti, na nju je seo Dejan Milojević. Želja popularnog Miloja je da ode u NBA ligu, a dok se to ne dogodi, prihvatio je da radi u klubu za koji je nastupao kao igrač.

Milojevićev debi na klupi Budućnosti biće na programu u subotu od 17 časova na gostovanju FMP-u.

"FMP je borben i mlad tim, sastavljen od energičnih igrača. To je ekipa koja je podigla formu u poslednje vreme, pobedila je Cedevita Olimpiju. Da bi razlika u kvalitetu, koja je na našoj strani, došla do izražaja, moramo da imamo maksimalnu energiju, kako bismo došli do važne pobede", rekao je Milojević.

Petar Popović, igrač Budućnosti, najavljuje težak zadatak za njega i njegove saigrače.

"Znamo da FMP igra kod kuće veoma dobro, sve pobede ove sezone je ostvario kod kuće. To je ekipa koja je dugo zajedno, dobro se poznaju. Znamo da nas čeka teška utakmica, moramo da budemo na visokom nivou svih 40 minuta", rekao je Popović.

Sa druge strane, Bojan Đerić, trener FMP-a, kaže da je Budućnost apsolutni favorit.

"Dočekujemo tim Budućnosti koja je postavila sebi za cilj da se vrati u Evroligu što dovoljno govori o tome kakav je tim oformljen ove sezone. Igraju dobru košarku, brzu i imaju dobre rezultate. Plasirali su se u Top 16 Evrokupa i tamo predstavljaju tvrd orah, dok se u ABA ligi bore za prvo mesto. Budućnost je apsolutni favorit u ovoj utakmici, ali mi ćemo gledati da što skuplje prodamo kožu i sačekamo šansu da napravimo iznenađenje", rekao je Đerić.

