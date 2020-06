Milutinov: Olimpijakos probao da me zadrži do samog kraja...

Bezmalo tri sedmice prošle su otkako je Nikola Milutinov zvanično stavio tačku na boravak u Olimpijakosu i postao novi centar moskovskog CSKA.

Za to vreme srpski reprezentativac otkrio je javno da su neki bivši saigrači iz Pireja, donedavno članovi CSKA imali veliki uticaj na njegovu odluku, da je glavom isključivo u novom klubu, ali i da je zadovoljan što će imati priliku da sarađuje sa Dimitrisom Itudisom u Moskvi...

Ipak, u razgovoru za grčki magazin blizak Olimpijakosu Milutinov je priznao da je njegov sada već bivši klub uradio sve do poslednjeg momenta da ga zadrži...

“Recimo da sam ipak shvatio da je vreme da napravim sledeći korak u karijeri i da sam nedvosmisleno srećan što sam postao novi igrač CSKA“, rekao je Milutinov i dodao:

“Pokušao je Olimpijakos da me zadrži, to je bilo jasno. Ali, bio sam iskren i otvoren u razgovorima. Svakako neću da otkrivam detalje, to ostaje između mene i mog bivšeg kluba. Moj odnos s porodicom Angelopulos je oduvek bio pun uzajamnog poštovanja, iskrenosti i razumevanja. Ponosan sam što sam mogao da sarađujem s njima“.

Već na jesen Milutinov će biti gost Pireja, gde je proveo poslednjih pet godina...

“Biće to definitivno emotivan trenutak za mene. Ne znam kako ću se osećati kad budem izašao na parket, takve stvari ne mogu da se planiraju. Znam samo da je Dvorana mira i prijateljstva kao kuća“.

Na direktno pitanje novinara o tome da li su ga arbitri direktno “markirali“ u okršajima protiv Panatinaikosa, usledio je odgovor:

“O takvim stvarima nikada nisam komentarisao i ne želim da se sada osvrćem na to. Voleo sam derbije protiv Panatinaikosa, voleo sam tu strast. Da li su me sudije markirale? Neka to drugi kažu“.

Na kraju je otkrio i po čemu će pamtiti vreme u Pireju...

“Ljubavi, strasti, posvećenosti i radosti“.

