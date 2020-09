Lepota sporta je u tome što u njemu ništa nije definisano, uvek se događaju velike promene i iznenađenja, a sve zajedno dodatno izlazi na svetlo dana u plej-of serijama koje se igraju na tri ili četiri pobede. Jednostavno, ono šta je izgledalo nemoguće u jednoj ili dve utakmice, već u sledećoj postaje nova realnost.

Tako su i sve sinoćnje utakmice u NBA ligi promenile ono što smo gledali u prethodnim okršajima između Klipersa i Denvera, odnosno Toronta i Bostona. Denver i Toronto su upisali važne pobede te izednačili rezultate u serijama na 1-1, odnosno 2-2.

Nakon prvog meča između Klipersa i Denvera izgledalo je kao da Nagetsi nemaju nikakve šanse ne da ostvare plasman u finale Zapada, nego da uopšte pobede u jednoj utakmici u ovoj seriji. Ali tako nisu mislili pre svih Nikola Jokić i Džamal Mari, a onda i njihovi saigrači. U ludoj prvoj četvrtini su Jokić i Mari predvodili svoj tim koji je nakon tih 12 minuta vodio s 44:25, a cela ekipa je imala neverovatnih 71% šuta. Klipersi su pokušavali da se vrate u utakmicu, ali je Denver odigrao dosta dobru odbranu celih 48 minuta te tako nisu kažnjeni za igru u drugom poluvremenu koja je bila dosta lošija nego u prvom. Klipersi nisu bili ni šuterski raspoloženi (samo 28,1% za tricu) pa Denver sada ima nadu da može nešto da napravi protiv Klipersa.

Toronto je, s druge strane, došao do 2-2 u seriji u kojoj je Boston nakon prve dve utakmice izgledao kao ekipa koja ne može nikako da izgubi ovu seriju. Nakon šta su u trećoj utakmici Reptorsi pobedili tricom O-Dži Enunobija u poslednjoj sekundi utakmice, sinoć su vodili celo vreme. Doduše, nisu uspeli da se 'odlepe' od Seltiksa, ali ih je napokon 'slušao' šut za tri (38,6%) pa su došli do zasluženog slavlja. Opet smo u ovoj utakmici videli neke nove taktičke zamisli Nika Nursa, a i Bred Stivens je radio neke rotacije ranije nego inače pa je stvarno veliko zadovoljstvo gledati nadmudrivanja dva sjajna trenera i dve podjednako kvalitetne ekipe. Ko god da pobedi u ovoj seriji, bilo bi odlično da to bude tek u sedmoj utakmici.

Večeras bi NBA liga mogla da ostane bez ekipe koja je imala najbolji odnos pobeda i poraza u regularnom delu sezone. Milvoki u svojoj seriji drugog kruga gubi sa 3-0 od Majamija, a problem za Bakse je i činjenica da se u prošloj utakmici povredio Janis Antetokunmpo. No, kako se radi o povredi zgloba, nečemu s čime se može igrati, očekujemo grčkog košarkaša večeras na parketu s namerom da vodi svoju ekipu do nečega šta je do sada bilo nemoguće - da preokrenu 0-3 šta do sada nije uspelo nijednom timu u istoriji NBA lige. Druga utakmica je meč između Lejkersa i Hjustona koji je odličnom igrom u prvoj utakmici stekao prednost nad timom iz Los Anđelesa pa treba očekivati da će se LeBron Džejms, Entoni Dejvis i društvo večeras posebno potruditi da ne dođu do (pre)velikog zaostatka. Iz te dve utakmice izvadili smo četiri para za današnje tikete:

MAJAMI HIT - MILVOKI BAKS (klađenje na meč, tip 2, kvota 2,25)

S obzirom na sve šta smo gledali u prve tri utakmice, ali i činjenicu da niko nikada nije izgubio plejof seriju u kojoj je vodio 3-0, jasno je da je sada Majami favorit u ovom dvoboju. Uz to, i Janis ima povredu pa se s razlogom možete pitati zašto preporučamo ovakvu okladu. Odgovor je jednostavan - Milvoki je dobra ekipa, s razlogom se nadala nastupu u velikom finalu NBA lige pa i naslovu, a u njima se sigurno probudio ponos i očaj nakon ove tri utakmice. Očekujemo da će igrati maksimalno moguće kako bi večeras upisali pobedu. A onda tražiti još tri, jednu po jednu. A dodatni razlog je činjenica da kvotu 2,25 na pobedu ekipe koja je imala najbolji omer u regularnoj sezoni nikada ne treba preskočiti.

DŽEJ KRAUDER (broj koševa (11,5), tip više, kvota 1,85)

Krauder je neopevani heroj Majamija. On je igrač koji najviše vremena igra odbranu na Janisu, a to radi sasvim dobro. S druge strane, Krauder igra odlično i u napadu - u zadnje dve utakmice je postigao 16, odnosno 17 koševa i to s velikim procentom šuta. Jednostavno, Krauder nije u fokusu odbrane Milvokija kao neki drugi igrači Majamija i on to koristi maksimalno moguće.

ENTONI DEJVIS (broj koševa (29,5), tip više, kvota 1,75)

Znali smo i pre početka ove serije, a sada posebno znamo - Entoni Dejvis je ključ Lejkersa u igri protiv Hjustona jer Roketski jednostavno nemaju nikakav odgovor na njegovu igru. Dejvis nije bio toliko agresivan u prvoj utakmici, a svejedno je postigao 25 koševa. S obzirom da očekujemo da Lejkersi večeras uđu potpuno motivirano, mislimo da će se puno više igrati na Dejvisa i ne bi nas čudilo da on ubaci 40, a ne samo 30 koševa.

RASEL VESTBRUK (broj skokova (6,5), tip više, kvota 1,75)

Ako Dejvis nije bio toliko agresivan u prvoj utakmici, Vestbruk jeste. Izgledao je potpuno ubeđen da može da bude odlučujući faktor u ovoj seriji, napadao je Lejkerse kad god je to mogao da učini, a njegove reakcije na odlične poteze saigrača pokazuju koliko on želi da Roketsi naprave veliko iznenađenje i izbace Lejkerse. Najvažnije od svega je da je izgledao oporavljen od povrede, a njegova agresivnost se pokazuje i u skokovima. U zadnje dve utakmice je imao po 9 skokova, a s obzirom na njegovu naviku da agresivno ide na odbrambeni skok današnja margina nam izgleda kao zicer.

PIŠE: Emir Fulurija