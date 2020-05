Mirotićeva ispovest – zašto je napustio NBA i ostavio život čoveka iz drugog plana

Prošlogodišnja odluka Nikole Mirotića da stavi tačku na NBA karijeru, vrati se u Evropu i potpiše multimilionski ugovor sa Barselonom malo koga je ostavila ravnodušnim.

Čovek koji je na stolu imao na desetine miliona evra od Jute izabrao je znatno manji ugovor u srcu Katalonije, naljutio pristalice madridskog Reala u kojem je stekao evropsku slavu, ali i postavio nove košarkaške temelje. Mirotić je svakako poznat kao neko kome novac nije prioritetna stvar, zbog čega i učestvuje u mnogobrojnim humanitarnim akcijama...

“Imate mnogo ljudi koji samo žele da budu u NBA, čak i ako ne igraju“, kaže Mirotić. “Košarka u Evropi je na visokom nivou, Evroliga postaje sve jača, a ACB liga je neverovatno snažna. Po meni, ovo je korak napred u karijeri. Sada moram ponovo da se dokazujem“.

ČOVEK po imenu Nikola

Mirotić je tokom odmora u Grčkoj dobio poziv iz Jute i ogroman novac na ime plate, ali...

“Hteo sam da 'free agency' provedem na odmoru u Grčkoj sa porodicom. Juta je htela da organizujemo sastanak 30. juna i da me potpiše kao prvog slobodnog igrača“, otkriva španski reprezentativac i nastavlja:

“Nudili su mi garantovani trogodišnji ugovor, sjajan. Razgovarao sam sa suprugom i ona mi je rekla da uradim ono što će da me učini srećnim. Uzeo sam povratnu kartu i trebalo je da se vratim u razmaku od dva dana. Čekao sam na gejtu solunskog aerodroma i počeo da razmišljam: 'Šta radiš ovde? Zašto nisi sa porodicom? Zbog NBA? Nemoj to da radiš. Ako odeš, potpisaćeš ugovor sigurno'. Napustio sam aerodrom i vratio se nazad u hotel“.

Možda nekom (čitaj: agentu) nije bilo pravo, ali rođeni Crnogorac nije želeo da ide protiv svoje volje...

“Rekao sam agentu da neću uhvatiti let i izvinio se Juti na tome što neću doći na sastanak. Jednostavno, hteo sam da izaberem drugačiji put i da ne nastavim karijeru u NBA“.

A, evo i zašto...

“Utakmice u NBA su potpuno drugačije. Svaka dva dana se igraju, više se forsira individualizam, a već u svojoj prvoj sezoni shvatio sam, priznajem da mi je bilo teško da razumem, jeste da se sve koncipira oko vodećih zvezda kluba – treninzi, utakmice, taktika... Oni sve odlučuju. Sve se zna unapred – ko uzima poslednji šut, na primer, a nije mi bilo jasno zašto. Ako se polomim tokom utakmice za pobedu, možda ja zaslužujem da uzmem taj poslednji šut? Na kraju sve se svodi samo na strpljenje i trening“.

Poslednji NBA sezonu proveo je na dve adrese – prvo u Nju Orleansu, da bi u februaru 2019. kratko zaigrao za Milvoki...

“U toj sezoni znao sam šta se očekuje od mene. Moja uloga bila je uvek ista. Bio sam igrač koji je uvek bio otvoren da uzme šut, koji to uradi iz pik'n'popa... Očekivalo se od mene da postižem po deset poena, da uhvatim nekoliko lopti i to je to. Osetio sam kako mi najbolje godine života prolaze u tome da igram košarku koja nije ni blizu mom maksimumu, iako sam bio vrlo dobar“.

Međutim, nezadovoljstvo mu je konstantno raslo, uprkos tome što mu je bankovni račun bio sve jači...

“Onog trenutka kada sam shvatio da nisam srećniji i da se ništa ne menja, odlučio sam da se vratim u Evropu i odem u veliki klub. Najvažnije mi je da uživam u igri, da budem srećan, da se osećam važnim, da se borim za titule... Novac je nebitan, on dođe i ode. Tako sam i ja otišao iz NBA. Bio mi je potreban izazov, da budem taj koji će da uzme poslednji šut“.

Mirotić je bio četvrti najefikasniji igrač Evrolige do prekida takmičenja sa prosečno 19,04 poena. Beležio je gotovo sedam uhvaćenih lopti, po čemu je takođe bio četvrti u celoj ligi, dok je po indeksu korisnosti bio samo iza Šejna Larkina sa 22,46, tri manje od Efesove superzvezde.

