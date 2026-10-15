Misterija Porzingis: Internet doktori, opustite se... Nemam HIV

Pričao je i Stiv Ker na konferenciji za medije da ne zna o čemu se radi, niti da ima neku informaciju kada će se Letonac vratiti na parket, zbog čega se na društvenim mrežama povela ozbiljna polemika i počelo je da se piše sve i svašta. Sada stižu nove informacije jer prema navodima Luka Evansa iz "San Francisko Kronikla", letonski košarkaš je nedavno boravio u Los Anđelesu, gde je potražio stručnu medicinsku pomoć zbog bolesti od koje boluje.

"Porzingisova izjava u sredu očigledno je imala za cilj da naglasi kako ulaže napore da otkrije šta uzrokuje njegove zdravstvene probleme. Izvor upoznat sa situacijom rekao je za ‘San Francisko Kronikl’ da je Porzingis nedavno otputovao u Los Anđeles kako bi potražio savet specijalista", navodi se u tekstu.

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Što se tiče Porzingisove izjave, na koju aludira američki novinar, radi se o njegovoj objavi na društvenoj mreži "X". Pošto su ljudi pisali sve i svašta na društvenim mrežama - konkretno da ima HIV ili AIDS i da zato niko ništa ne sme da kaže - rešio je da prekine ćutanje i oglasi se kratkom porukom za sve.

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Kaže centar Golden Stejt Voriorsa da nema razloga za brigu.

"Zdravo svima, sarađujem sa lekarima i stručnjacima kako bih što pre u potpunosti povratio zdravlje. Iskreno, osećam se sve bolje i bolje. Samo moram da budem strpljiv i verujem da ću se uskoro ponovo osećati odlično. Svakako je frustrirajuće nositi se sa zdravstvenim problemima čiji uzrok ne možete tačno da utvrdite, a kada se tome dodaju i povrede koje sam imao tokom karijere, sve se nakupilo. Ipak, prebrodićemo i ovo. Zdravlje je najveće bogatstvo. Hvala vam na svoj podršci. Cenim sve internet doktore koji pokušavaju da postave dijagnozu i pomognu mi, ali u najboljim sam rukama. Zato svi mogu da se opuste. I nemam HIV niti AIDS", napisao je Letonac.

Porzingis je propustio pripremni kamp i sve predsezonske utakmice Golden Stejta, a gotovo sigurno će propustiti početak sezone. Letos je potpisao sa Ratnicima novi, dvogodišnji ugovor vredan 40.000.000 dolara. Očekuju mnogo od njega, ali ako ne reši ovaj problem, pitanje je kada ćemo ga gledati sledeći put na NBA parketima.