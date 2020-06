Mitrović menja Sašu Obradovića

Crnogorski košarkaški trener Zvezdan Mitrović mogao bi da preuzme klupu Monaka, javljaju francuski mediji.

Kako je klupa tima iz Kneževine odlaskom Saše Obradovića u Crvenu zvezdu ostala upražnjena, Mitrović je jedan od kandidata koji bi mogao da upotpuni.

To bi za doskorašnjeg stratega ASVEL-a bio drugi mandat u Monaku, s obzirom na to da ih je predvodio u periodu od 2015. do 2018. godine.

Crnogorski stručnjak Zvezdan Mitrović je ove sezone imao odlične rezultate sa Asvelom u Evroligi. Međutim, na kraju sezone je došao u sukob sa čelnicima kluba. Najviše zbog želje da karijeru nastavi u drugom klubu. Dugo se pominjao Bajern iz Minhena.