Real Madrid je umalo stigao do kraljevskog preokreta, a možda bi mu to i pošlo za rukom da prekoputa nije imao za protivnika NBA Vasilija Micića. Srpski košarkaš je uz pomoć odličnih Krisa Singltona i Kruna Simona držao Pivare u životu, a na kraju je trojka Simona sa devet metara preko rukenagovestila da će Efes na Fajnal for. Real Madrid ide kući, Efes u Keln - 88:83! Ukupno - 3:2.

Micić je uz fenomenalnog Singltona bio najbolji pojedinac Efesa, a završio je meč sa 18 poena i šest asistencija. Da nije bilo njega Real bi možda uspeo po prvi put u istoriji da preokrene zaostatak od 0:2 do 3:2, ali Efes je taj koji ipak na kraju ide na Fajnal for. Tamo će probati da ostvari ono što su mnogi smatrali da mu pripada zbog prošle sezone i onakvog njenog kraja. Brutalna serija, strašna košarka, fascinantno je kako je sve to izgledalo bukvalno do poslednjih stotinki. A onda je Micić penalima stavio tačku. Efes je otišao na svoj četvrti Fajnal for. Kapa dole Realu na svemu što je pokazao u plej-ofu.

Utakmica se lomila u poslednjim minutima, a koliko su dobro igrali i jedni i drugi prava je šteta bila što se znalo da će jedni ostati bez Fajnal fora. Verovatno je to bio najviši nivo košarke kada se gledaju svi četvrtfinalni parovi.

"Osećali smo veliki pritisak. Borili smo se sa tim pritiskom. Sada je dobar osećaj, osećam se prazno, nemam šta mnogo da kažem, najvažnije je da smo prošli dalje. Ako imate vremena, mogu celu noć da pričam o mojim saigračima. Singlton je odlično odigrao, nedostajao je u nekim utakmicama, ali je iskusan igrač i zna kako da poveća formu. Svima želim da čestitam, srećan sam", rekao je Micić.

U poslednji minut se ušlo s rezultatom 80:80, a Simon je pogodio neverovatnu trojku preko ruke sa devet metara za prednost Efesa. Ljulj je u sledećem napadu probao za tri poena, a Micić je odigrao odličnu odbranu na njemu i usledio je promašaj. Tu je suštinski bio kraj. Velku zaslugu za ovu pobedu Efesa nosi Kris Singlton sa 26 datih poena i verovatno najboljom partijom u sezoni.

Efes u polufinalu ide na CSKA. Kakva četvrtfinalna serija je ovo bila, za pamćenje...

Meč je krenuo kao taktičko nadmudrivanje trenera, a Laso je probao da sa Garubom i Tajusom što više zatvori reket i da na taj način proba da napravi prednost, dok je kasnije ulogu preuzeo Valter Tavares.

Sa druge stane, Efes se u drugoj deonici raspucao, Vasa Micić je činio ono što radi cele sezone, igrao je jako opasno i fokusirano na koš, priključio mu se Kruno Simon i sve je to dovelo do egal pozicije. Da pomenuta dvojica Balkanaca nisu bila raspoložena za igru, Real Madrid bi otišao na odmor i sa većom razlikom od pet poena koliko su držali Kraljevići.

Nedostajao je Efesu Šejn Larkin koji posle 20 minuta igre nije ubacio nijedan poen, a šutirao je tri puta za tri poena. Laso je uspeo da ga zaustavi. Bitan je bio i psihološki momenat, jer je Real uspeo da se vrati od 0:2 do 2:2 i osećao je da je “ušao Efesu pod kožu”.

Tamo gde je stao Micić u drugoj, nastavio je u trećoj četvrtini gde je mučio Real na 1000 načina. Od penala, preko trojki, do vrhunskih dodavanja kojim je cepao odbranu španskog tima po pola. Sa takvom njegovom partijom i poena odličnog Singltona, a posle vezanih trojki Tompkinsa, Efes je ušao u završnih 10 minuta sa tri poena prednosti.

Drama je bila izvesnija od smrti i poreza.

Anadolu Efes - Real Madrid 88:83

/Singlton 26 - Laprovitola 17/

