3:1. To vođstvo u seriji na četiri pobede gotovo pa uvek donosi slavlje ekipi koja je došla do prednosti, a brojke govore koliko je ta tvrdnja tačna. Samo je 13 puta neka ekipa došla do ukupne pobede pošto izgubila tri od prve četiri utakmice u seriji, a Denver Nagetsi su prvi u istoriji koji su to napravili dva puta u jednoj godini, protiv Juta Džeza i Los Anđeles Klipersa. I zbog toga su odmah posle kraja četvrtog meča internetom preplavili popularni „mimovi“ koji su proglasili Nikolu Jokića i saigrače pobednicima ove serije, a ni ozbiljni mediji se nisu uspeli suzdržati pa je na pitanje o tome koliko je ovo dobar rezultat za njih morao odgovarati i trener Denvera Majkl Meloun.

"Postoje ljudi koji verovatno misle kako je ovo baš ono šta smo mi želeli. Ali nije, mi bi radije vodili s 3:1, ali tako je - kako je. Očigledno je da smo mi u ovoj situaciji bili već dva puta i odgovorili na taj izazov, ali bilo bi bolje da to ne moramo i sada pokušati napraviti", rekao je Meloun za ESPN.

Trener Denvera je svestan da nije lako pobediti u tri meča zaredom kada ti je svaki „mač nad glavom“, odnosno onaj poslednji u sezoni ako ga izgubiš. Psihološki je to veliki pritisak, a koliko god je Denver uspevao da na taj pitisak odgovori protiv Džeza i Klipersa, sada je situacija ipak malo drugačija.

Pre svega, protivnik je nešto jači. Činjenica je da su mnogi smatrali da su Klipersi bolji od Lejkersa, verovatno na papiru to i jesu bili, ali ne treba da se zaboravi da su Klipersi verovatno imali najvećih problema s celom pričom oko koronavirusa jer je dobar deo njihovih igrača oboleo od bolesti koja je paralizovala ceo svet, a drugi deo je imao smrtne slučajeve u svojoj porrodici, pa je kasnije počeo s treninzima. Naravno da to ne sme da bude nikakvo opravdanje zbog čega su Kavaj Lenard i društvo izgubili seriju koju su, realno, morali da pobede, ali ne treba zaboraviti na taj deo priče. Lejkersi takvih problema nisu imali, a činjenicu da im nedostaje Ejveri Bredli su već pomalo i zaboravili s obzirom na to da Rejdžon Rondo odlično izgleda u ovom plej-ofu, a i Kentavius Kaldvel-Poup igra sasvim dobro, posebno u odbrani. Uz sve to, Lejkersi su ekipa sastavljena od puno iskusnih igrača pa smo ih i mi pre 'balona' postavili kao glavne favorite za osvajanje naslova. U ovoj specifičnoj situaciji iskustvo i reagovanje u teškim situacijama je nešto na šta se svakako mora da se obrati veće pažnja.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Druga stvar koja je sada pomalo drugačija u ovoj situaciji za Denver je pritisak. Protiv Jute su ga imali jako puno jer to nisu smeli da izgube, a protiv Klipersa su igrali dosta rasterećeno šta je najbolje objasnio Jokić, koji je američkim novinarima celo vreme govorio da se njegova ekipa pre svega dobro zabavlja i da je pritisak na strani Klipersa šta je svakako bila istina. I ovde je pritisak na strani Lejkersa jer su ipak oni u statusu favorita, ali sada je ulog ipak nešto veći. Denver je tu, jako blizu, fale mu još tri pobede za osvajanje naslova pobednika Zapadne konferencije šta nikada nisu napravili u istoriji kluba.

O osvajanju naslova šampiona NBA lige ne treba trošiti reči. I koliko god se od njih to ne očekuje, kada si u finalu konferencije, onda imaš dodatni pritisak da bi bilo lepo da to osvojiš, posebno kada znaš da je pitanje, bez obzira na tvoj kvalitet, hoćeš li imati tu priliku sledeće godine. Nijedna ekipa iz Los Anđelesa sledeće godine neće biti (puno) slabija, vraća se Golden Stejt, a gužva na Zapadu je poslednjih godina takva da nikad ne znaš šta će se dogoditi u borbi za plej-of. Dodatna stvar je da će Nagetsi morati odgovoriti na neka važna pitanja u prelaznom roku posle ove sezone, ali otom-potom, kad dođe vreme za to.

Ima još jedna stvar u celoj priči - znaš da si blizu. Drugu utakmicu si izgubio trojkom Entonija Dejvisa u poslednjoj sekundi, a i u četvrtoj si bio blizu, možda jednu odluku sudija daleko od pobede. I to mora biti u glavama igrača Denvera pre utakmice.

Lebron Džejms (©Reuters)

A samu utakmicu moraju odigrati u svom stilu - neustrašivo. Nikola Jokić i Džamal Mari iz utakmice u utakmicu pokazuju da su jedan od najboljih mladih tandema u NBA ligi šta su definitivno potvrdili u ovom plejofu, Džeremi Grent i Monta Moris igraju dobro poslednje dve utakmice i treba nastaviti u tom stilu, a Majkl Porter treba da brine da postigne više koševa nego šta će Nagetsi primiti preko njega. Problem je Geri Heris, koji ne izgleda dobro u poslednje vreme i možda bi bilo dobro da Meloun umesto njega u startnu petorku stavi Tori Krejga. Ostalo? Taktičke zamisli? Videli smo puno toga u ove četiri utakmice i jasno je da Denver najbolje izgleda kada pokušava da igra šta je brže moguće, odnosno završava napada posle maksimalno desetak sekundi. Isto tako, važna je i kontrola skoka, posebno sprečavanje laganih koševa Lejkersa posle njihovog skoka u napadu. Frenk Vogel će sigurno opet da startuje sa Dvajtom Hauvardom u petorci, a on je stvarno pravio velike probleme Denveru u prvoj četvrtini prošle utakmice. Treba Nagetsi da pronađu način da to neutralizuju.

U napadu je sve jasno - Jokić i Mari će vrtjeti svoju igru 'dva na dva' i tražiti otvorene saigrače svaki put kada dođe do udvajanja. Šta više ostali igrači Nagetsa pogode koševa iz tih situacija, bit će lakše Jokiću i Mariju kojeg bi, vrlo lako, u ovoj utakmici puno češće mogao čuvati Lebron Džejms. Treba i dalje čuvati Entonija Dejvisa dalje od skoka, ali možda je i najvažnije da se spreči da se razigraju ostali igrači Lejkersa.

Sve u svemu, puno posla. Prvo večeras, a onda, ako bude sreće, u ponedeljak pa u sredu. Već smo napisali da je Denver tu da se voli, i to ne samo u Srbiji nego u celom svetu, a „comeback kidsi“ imaju pred sobom novi težak zadatak. Mogu li da ga savladaju? Mogu. Igrački su blizu, to smo videli, a znamo i da su psihički stabilni. Ali, da su se želeli da nađu u ovoj situaciji - to sigurno nisu.

NBA – FINALE ZAPADNE KONFERENCIJE

Nedelja

03.00: (1,60) Los Anđeles Lejkers (13,0) Denver (2,60) /u seriji: 3:1/

***kvote su podložne promenema

PIŠE: EMIR FULURIJA