Uzbudljiva sezona u Evrokupu je na samom kraju. U velikom finalu megdan dele Monako i Uniks, a sastav Zvezdana Mitrovića je posle trijumfa na svom parketu na pragu istorije. Ekipa koja je u sezoni 2018/19 po prvi put učestvovala u ovom takmičenju nalazi se na pobedu od osvajanja trofeja. Ipak, tim iz Kazanja još nije dao poslednju reč (18.00).

18.00: (1,35) Uniks (16,0) Monako (3,50)

Finalna serija je izmenjena zbog Kovid restrikcija, Uniks je u završnicu takmičenja ušao sa prednošću domaćeg terena, ali je najpre morao da gostuje u Monaku. Kneževi su to iskoristili na najbolji mogući način, te su u svojoj dvorani upisali trijumf, u sjajnoj utakmici koja je u potpunosti opravdala očekivanja (89:87). Samo u poslednjem kvartalu ekipe su se u 10 navrata smenjivale u vođstvu, drama je dostigla vrhunac posle promašaja najboljeg strelca domaće ekipe Roba Greja sa linije za slobodna bacanja na šest sekundi do kraja. Džordan Tiodor je pokušao da izbori produžetak, ali ga je sjajnom blokadom zaustavio Matijas Lesor, koji je tako izrastao u junaka Mitrovićeve ekipe.

Sve bi ipak moglo da padne u vodu večeras, kako bi sastav iz Kazanja i u eventualnoj majstorici igrao na svom parketu. Pokazali su puleni Dimitrisa Priftisa da nijedna situacija ne može da ih pokoleba, u polufinalu su takođe izgubili prvi meč od Virtusa, ali u Rusiji uspeli da obore na pleća velikog favorita i potom u odlučujućem susretu došli do plasmana u finale i vize za Evroligu. Monako je sa druge strane počistio Gran Kanariju na putu ka borbi za trofej i karti za elitno takmičenje.

U prvom finalnom susretu se očekivao revolveršaki obračun Roba Greja i Džamara Smita, ali je municiju izgleda poneo samo Amerikanac koji brani boje Kneževa. Okončao je meč sa 23 poena, dok je iskusni Smit pružio najslabiju partiju u sezoni i susret završio sa svega dva poena. Uspeo je Uniks i bez ključnog igrača da odigra vrlo dobar meč, ponajviše zahvaljujući izdanju karijere Artema Klimenka, koji je gospodario pod protivničkim obručem (22 poena, 9/10 za dva). Vodio je veliku borbu sa Lesorom (17 poena), pa bi centri mogli da odigraju važnu ulogu i večeras.

Dakle, Džamar Smit mora da podigne nivo igre, ali i Uniks mora da pronađe šut za tri poena. Upravo je dalekometna paljba predstavljala najjače oružje Priftisove ekipe u tekućoj takmičarskoj godini, ali je Monako uspeo da je svede na svega 14 pokušaja sa distance (najmanje u sezoni), dok je samo pet završilo u obruču (takođe najslabiji učinak u sezoni). Moraće Smit da "opusti ruku", a isto važi i za Ajzeau Kejnana, kojem to ne bi trebalo da predstavlja problem.

Trener Monaka Zvezdan Mitrović veruje da će mentalna snaga u drugom duelu biti od presudnog značaja.

"Putovali smo juče čitav dan i bilo je teško, ali tu smo. Tokom jutra smo radili na kondiciji, sada ćemo trenirati i nadam se da ćemo biti spremni za utakmicu. Ne sećam se kada sam poslednji put igrao u formatu 1-2, ali verujem da je pritisak na Uniksu. Moramo da budemo pametni i fokusirani. Za mene će posebno interesantno biti što ćemo igrati pred navijačima. Komunikacija i percepcija utakmice će biti jako važni. Moramo da prihvatimo novu situaciju i da budemo fousirani, možemo da odigramo dobru utakmicu. Nije sve do taktike, već i do ljudske reakcije. Moramo da budemo smireni, fokusirani, da znamo šta želimo da igramo i da učimo na greškama iz prve utakmice. Mentalno će ovo biti težak meč i ko se bude bolji u tom pogledu će dobiti utakmicu".

Šef struke Uniksa Dimitris Priftis akcenat stavlja na ofanzivne skokove.

"Nema ovde puno tajni. Kao što se videli, prva utakmica je svedena na jedan ili dva detalja. Naravno, moramo da budemo spremni i koncentrisaniji, moramo bolje da komuniciramo, da igramo sa većom energijom, da budemo izdržljiviji. To su stvari koje moramo da ispravimo. U Rusiji smo tokom čitave sezone imali navijače i dobro je igrati pred njima. Mislim da će to biti pozitivna stvar za obe ekipe, ali i za sam događaj. Nema sumnje da će utakmica biti interesantna. Ofanzivni skokovi su ključni. Kontrolisali smo ih u nekoj meri u prvom meču, ali su oni uzeli jedan od ključnog značaja na samom kraju i ubacili dva slobodna bacanja, tako da smo donekle to kontrolisali. Imali smo brojke, ali ne i u najvažnijim trenucima".

Džamar Smit se prisetio u polufinalne serije sa Virtusom, koju je Uniks takođe počeo porazom.

"Osećamo se dobro, otprilike kao i posle prve utakmice sa Virtusom. Svi su osetili da mogu mnogo bolje, pogotovu ja. Tako da sam veoma uzbuđen, želim da se iskupim i nadam se da ćemo izjednačiti. Verujem da će nam navijači biti od pomoći. Naša publika je jako dobra, daje nam puno energije tokom čitave utakmice. Definitivno će nam pomoći što imamo dve utakmice kod kuće, ali moramo najpre da se fokusiramo na narednu utakmicu. Imali smo vremena da ispravimo određene stvari. U ovim vremenima, možete menjati u toku jednog dana, čak i tokom utakmice. Gledali smo snimke par puta i sada znamo šta moramo da uradimo da bismo bili pravi - to ćemo i uraditi".

Bivši košarkaš Crvene zvezde Matijas Lesor je dao opširan intervju za sajt Evrokupa pred drugi meč. Otkrio je da je plan bio da se izvrši pritisak na Smita i sjajnog defanzivca Uniksa Džona Brauna, kao i da ga nije iznenadila partija Artema Klimenka. Istakao je i koliko je važna kontrola skoka, kao i da jedva čeka da zaigra pred navijačima. Pred drugi meč upozorava, tek je odrađeno pola posla.

"Sve ovo je uzbudljivo, ali mi smo dve utakmice od toga da ostanemo bez trofeja. Odradili smo tek pola posla i biće nam potrebno puno da bi stigli do još te jedne pobede".

Francuz je uvršten i u idealnu petorku Evrokupa.

"Već sam bio deo drugog tima, sada sam u prvom i to pokazuje da sam napredovao. Stvar je u timu, da nije stigao ovao daleko, ja ne bih bio u idealnoj petorci. Tako da, jeste to individualna nagrada, ali je i timska. Morali su da stave nekoga iz Monaka i izabrali su mene. Zahvalio bih se treneru i mojim saigračima što su me stavili u dobru poziciju ove godine i omogućili mi da budem deo prvog tima".

IZBOR UREDNIKA

EVROKUP - FINALE (DRUGA UTAKMICA)

Petak

18.00: (1,35) Uniks (16,0) Monako (3,50) /prvi meč 87:89/

*** Kvote su podložne promenama