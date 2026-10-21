Moneke o Ibonu Navaru: Ponosan sam na njega, on je košarkaški genije

Nigerijac je možda i najzaslužniji za pobede crveno-belih u poslednje dve utakmice, a sada je u novoj epizoda podkasta Amerikanos24, čiji je jedan od autora", pričao o odnosu sa Ibonom Navarom i tome koliko veruje španskom stručnjaku.

"Možda nekada nećeš razumeti zašto igraš samo osam ili 10 minuta i u toj situaciji je prirodno da budeš ljut ili zbunjen. To će se dešavati jer smo svi ljudska bića, sportisti, svi imamo ego i želimo da pomognemo timu. Međutim, mene nije trebalo ubeđivati u ideju jer sam gledao kako je Unikaha igrala u prethodne tri sezone i bio sam obožavalac toga", istakao je Nigerijac.

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Moneke je nastavio da priča o sistemu koji forsira Navaro.

"Pomislio sam da nisam siguran kako bih se snašao u tom sistemu, ali kako je vreme prolazilo, kako sam stario i prolazio svašta, više nisam imao dilemu da mogu da igram u tom sistemu i znam da mogu da utičem na igru i za 20 minuta. Ponosan sam na trenera jer je on košarkaški genije i ima komunikaciju sa nama koja je veoma zanimljiva. Postoji otvoren dijalog među igračima. Slogan je takav da nije bitno koliko ko igrao, potrebno je da podržiš saigrače i da budeš tu za ekipu jer će tvoje vreme doći", rekao je Moneke.