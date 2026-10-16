Možda se ne vrate Supersoniksi: Silverov glavni zadatak da izvuče što više milijardi od novih kupaca

Komesar NBA lige Adam Silver prema izvorima Brajana Vindhorsta sa ESPN-a, vrši pritisak povodom potencijalne budućnosti Sijetl Supersoniksa. Silver je na sastanku odbora vlasnika prošlog meseca ostavio utisak da novi tim u Sijetlu više nije sigurna stvar. Silver je čak ponovo plasirao ideju o Meksiko Sitiju kao mogućoj destinaciji.

Na sastanku je vlasnicima rečeno da se partneru NBA lige za proširenje, kompaniji "PJT Partners", obratila jedna grupa iz Meksiko Sitija sa planom o osnivanju tima i izgradnji nove dvorane i okolnih objekata, što je očigledno privuklo pažnju lige, navodi nekoliko izvora. Iako je liga objavila da je usmerena na proširenje u Las Vegasu i Sijetlu, Silver u proteklih godinu dana ništa nije garantovao. Pored toga, jasno je stavio do znanja da nema garancija da će liga dodati dva tima u isto vreme, kao što je to učinila tokom proširenja 1988. (Šarlot Hornets i Majami Hit), 1989. (Minesota Timbervulvs i Orlando Medžik) i 1995. godine (Toronto Reptors i Vankuver Grizlis). Moguće je da će postojati odvojeni vremenski okviri za timove ili, potencijalno, da drugog tima uopšte neće ni biti.

Za sada, dve stvari deluju kao neoborive činjenice: Silver je u potpunosti opredeljen za proširenje na Las Vegas i liga za sada ne deluje zadovoljno ponudama iz Sijetla.

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Zvanična odluka o Las Vegasu i prihvatanje ponude je blizu, možda na svega nekoliko nedelja, ako ne i ranije. Što se tiče Sijetla, postoje dva poznata ponuđača, ali se grupa koju predvode Sijetl Kraken (hokejaška ekipa) i Samanta Holovej, vlasnica dvorane "Klajmet Pledž", već dugo smatra favoritom. Ponude su, prema rečima izvora, znatno niže od onih koje diktira rat ponudama za franšizu u Vegasu, gde bi iznos mogao da pređe 10.000.000.000 dolara. Silverov posao je da podigne tu cenu. Moglo bi se reći da je Silverov primarni svakodnevni zadatak da uvećava vrednost timova i deluje da će u tome biti uspešan.

Ponude za Sijetl su svakako manje od onih za Las Vegas. Zato se pokrenula priča o Meksiko Sitiju. Ipak, ne treba ići toliko daleko sa pretpostavkom da bi liga mogla ostaviti Sijetl praznim kako bi služio kao sredstvo pritiska na druge timove koji pokušavaju da izdejstvuju ugovore za nove dvorane — pri čemu su Portland Trejl Blejzersi na vrhu te liste — jer je Silver javno izjavio da preseljenje klubova trenutno nije opcija. Ali to i dalje postoji kao uverljiv, iako skriven, razlog zašto liga u ovom trenutku ne bi proširila takmičenje na Sijetl.

Ali sve se na kraju svodi na isti osnovni cilj, podići cenu ponude. Povratak u Sijetl, gde su Supersoniksi igrali od 1967. do 2008. godine pre preseljenja u Oklahoma Siti, već dugo je želja lige. Sprovesti proširenje, a ne iskoristiti tako poželjno tržište sa već izgrađenom bazom navijača i gotovom dvoranom, protivi se zdravom razumu. Pored toga, ostanak lige na 31 timu nosi sa sobom nekoliko nezgodnih problema. Jeste, NBA je imala neparan broj timova u periodu od sezone 1980/81. do 2003/04, tako da postoji presedan za neuravnotežene konferencije. Ali u to vreme nije postojao NBA kup, a turnir sa 31 timom zahtevao bi potpunu reorganizaciju formatа.

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Takođe, uprkos predlozima bogatih ponuđača iz Meksiko Sitija koji možda postoje, stavljanje tima tamo je sve samo ne gotovo rešenje. Najveća svrha tog koncepta u ovom trenutku jeste da služi kao puka maska za pritisak.

Još jedna stvar na koju su izvori među vlasnicima ukazali tokom protekle nedelje jeste očekivani priliv od 500 do 600 miliona dolara od takse za proširenje po svakom timu. Jedan tim sa kojim je ESPN razgovarao računa sa cifrom od 533 miliona dolara. Timovi već neko vreme prave planove za taj novac, bilo da je to za isplatu plata igrača, renoviranje dvorana ili otplatu dugova. Odluka „Ne” za proširenje u Sijetlu značila bi stotine miliona dolara manje.

Ništa tako veliko kao dodavanje novog tima ne prolazi bez obrta i zapleta, a trenutno se nalazimo u jednom od njih. Zaključak Brajana Vinhorsta jeste da treba biti skloniji verovanju u konačni povratak Soniksa, ali da tamošnja publika treba da ostavi šampanjac zasad na hlađenju.