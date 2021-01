Partizan je ispucao sve džokere u ABA ligi u kojoj su mu preostale samo teoretske šanse za plej-of, tako da se sada Sašo Filipovski sa svojim izabranicima okreće Evrokupu i TOP 16 fazi koja za Parni valjak kreće utakmicom protiv Trenta u Beograd (20.30h).

Crno-beli će probati svim silama da probaju da dođu do četvrtfinala ovog takmičenja kako bi eventualno na taj način „spasili“ sezonu, ali moraju da budu oprezni. Posebno posle poraza od Borca u Čačku koji im sigurno nije dobro legao. Videćemo da li su ga crno-beli i na koji način svarili.

Džoš Perkins je pridošlica iz Gljivica i trebalo bi da pomogne u organizaciji napada. Videćemo da li će biti spreman za Trento, jer je pred Borac imao problema sa vratom i gornjim delom leđa. Bilo bi dobro po crno-bele da zaigra, posebno imajući u vidu da Ognjena Jaramaza čeka pauza zbog povrede kolena. Prema poslednjim informacijama do kojih smo došli, Perkins je odradio jučerašnji trening.

Biće ova utakmica važna Partizanu i iz ugla samopouzdanja i psihe, jer posle svega što mu se dogodilo u ABA ligi ekipa Saše Filipovskog žudi za jednom dobrom i kvalitetnom utakmicom kojom bi otvorio TOP 16 fazu.

"Ako smo od pravog materijala, odreagovaćemo. Očekujem reakciju u odbrani, očekujem reakciju u napadu. Nema šta da se krije, to što smo izgubili od Borca nije dobro. Da li imamo izgovor? Nemamo izgovor! Ali ne možemo živeti u prošlosti. Imali smo sastanke, gledali utakmicu, detalj po detalj, radili na fundamentima igre na kojim smo pali u odbrani i napadu. Hteli, ne hteli, moramo da okrenemo novi list i da se fokusiramo jer igramo sa Trentom. Oni su ekipa koja igra brzo, ima iskusne igrače, pokretljive igrače na pozicijama krilnog centra i centra, odlične šutere”, rekao je Filipovski.

Posebno je ovaj duel bitan jer će crno-beli igrati protiv, na papiru, najslabijeg protivnika i to kod kuće. Suštinski „nemaju“ prava na kiks.

Crno-beli su bili sa Trentom u grupi TOP 16 faze prošle sezone kada su dobili u gostima sa 83:58, a u Beogradu je bilo 91:75. Dakle, dve lagane i ubedljive pobede. Partizan je bio sa Trentom u grupi u sezoni 2018/2019 kada je izgubio u gostima sa 82:73, a dobio u Beogradu sa 76:71. U poslednje dve sezone ima skor protiv Trenta 3:1.

Tu činjenicu da Partizan ima šansu da krene "od nule" u ovoj fazi Evrokupa dopada se i kapitenu, najiskusnijem, Novici Veličkoviću.

"Krećemo u novu fazu koja se igra praktično od nule. U ovom trenutku, s obzirom na sve okolnosti, to nam možda i više odgovara jer se u najvećoj meri broji samo ono što dolazi. Imamo ispred sebe nezgodnog protivnika, ekipu koja ove sezone igra veoma dobro i koja će učiniti sve da već u prvom kolu uzme brejk. Mi to ne smemo da im dozvolimo. Ali, da bi došli do pobede moramo da odigramo mnogo bolje nego u Čačku, borbeno i pametno u oba pravca", istakao je Veličković.

Ne spada Trento u neke Bog zna kako jake ekipe, a glavni igrači tima koji vodi Nikola Brijenca u ligaškom delu Evrokupa bili su Gari Braun sa 14,6 poena u proseku, Vilijams Džejkori sa 12,8 i Džeremi Morgan sa 11,9 poena u proseku.

Trener Trenta, Nikola Brijenca, zna šta čeka njegove izabranike.

"Igrali smo protiv Partizana u TOP 16 fazi prošle sezone i uspeli su da zadrže jezgro tima netaknutim: znamo koliko dobri mogu da budu i koliko može biti teško kada se igra protiv njih. Sjajan su tim i organizacija. Moramo da igramo na najvećem mogućem nivou i da uložimo mnogo truda. Posebno u defanzivi", rekao je Brijenca.

Gledajući statističke parametre, Partizan ima više poena u proseku od Trenta (81:76,5), ima manje skokova (34:38), u asistencijama su izjednačeni, dok je šut i za dva i za tri poena na strani crno-belih. Vodeći igrači Partizana ove sezone u Evrokupu bili su Miler Mekintajer sa 13,4 poena, Rašon Tomas sa 13,1 i Ognjen Jaramaz koji je davao u proseku 10,8 poena. Nažalost po crno-bele , Jaramaz je sada povređen.

Sudije na meču u Hali Sportova Ranko Žeravica biće Karlos Peruđa, Amit Balak i Sinan Izguder.