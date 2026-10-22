Može li neko da zaustavi Kamerona Pejna? Efes srušio Bešiktaš na debiju Lonija Vokera
Vreme čitanja: 6min | čet. 22.10.26. | 21:37
Bivši košarkaš Partizan Mozzart Beta je meč završio sa 22 poena
Teška sezona je pred Dušanom Alimpijevićem. Iako njegov Bešiktaš ima tri pobede u Evroligi, crno-beli su već doživeli nekoliko neočekivano ubedljivih poraza, a novi im je priredio gradski rival Efes, koji je rutinski stigao do trijumfa - 89:80.
Potpuno drugačije lice pokazali su izabranici Pabla Lasa u odnosu na vikend i poraz u turskom šampionatu od Ekopa, a gostima nije pomogao ni debi Lonija Vokera. Toliko su domaći bili dominantni da su oni koji su u Mozzartu odigrali na njihovu pobedu mogli da zaokruže tip još pre poluvremena, kada je Erčan Osmani sa linije slobodnih bacanja podigao prednost na 16 poena, a tip već tada postao dobitan.
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Od samog starta bilo je jasno da je domaćin u brzini više od protivnika, a posebno se to videlo u nemoći gostiju da pronađu rešenje za Darija Šarića. Hrvatski košarkaš već je u uvodnih deset minuta upisao devet poena, i to tako što je čak tri puta pogađao uz faul.
U istom ritmu domaći su nastavili i u drugoj deonici, a serijom 14:2 u poslednja četiri minuta prvog poluvremena stigli su do velikih 21 poena prednosti (57:36). Kolin Malkom već je tada imao 15 poena na svom kontu.
Ipak, toliko ubedljiva prednost kao da je probudila goste, ili možda previše opustila domaćina. Devon Dotson je drugo poluvreme otvorio sa sedam vezanih poena, Entoni Braun dodao trojku, pa je Bešiktaš serijom 10:0 ekspresno prišao na 11 poena zaostatka. Bio je to trenutak u kojem su se gosti potpuno vratili u igru, a Skoti Vilbekin imao je priliku da trojkom pred poslednju deonicu smanji razliku na svega pet poena. Ipak samo je produžio svoje očajno šutersko veče, pošto je i peti pokušaj iza linije za tri završio van obruča.
Treća četvrtina ipak je bila najviše što je Bešiktaš mogao da pruži, a za gašenje svih nada gostiju pobrinuo se Kameron Pejn. Amerikanac igra odličnu košarku otkako je stigao u Tursku, a večeras je možda pružio i najbolju partiju u novom dresu. Bivši bek Partizan Mozzart Beta u poslednjoj deonici pogodio je tri trojke i ubacio 14 poena, čime je raspršio sve nade Alimpijevićevog tima da bi mogao do preokreta. Uspeli su gosti serijom 11:0 u samoj završnici da ublaže poraz i spuste razliku na jednocifren broj poena, ali nijednog trenutka nisu ozbiljnije ugrozili pobedu Efesa.
Najefikasniji kod domaćina bio je upravo Pejn sa 22 postignutih poena, Kolin Malkolm ostao je na 15 koliko je imao tokom prvog poluvremena, a Dario Šarić je meč završio sa 14. Kod Bešiktaša, Judžin Omoruji ubacio je 16 poena, a Džejlin Novel dodao 14 poena. Loni Voker koji je odigrao prvu utakmicu u crno-belom, za 11 minuta na terenu postigao je 5 poena.
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81
/Ledej 22 - Alston 12/
Četvrtak:
Anadolu Efes - Bešiktaš 89:80
/Pejn 22 - Omoruji 16/
Bajern Minhen - Dubai u toku
Makabi - Real Madrid u toku
Panatinaikos - Baskonia u toku
Olimpija Milano - Barselona u toku
Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda u toku
Petak:
19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)
20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)
*** Kvote su podložne promenama