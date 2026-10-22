Može li neko da zaustavi Kamerona Pejna? Efes srušio Bešiktaš na debiju Lonija Vokera

Teška sezona je pred Dušanom Alimpijevićem. Iako njegov Bešiktaš ima tri pobede u Evroligi, crno-beli su već doživeli nekoliko neočekivano ubedljivih poraza, a novi im je priredio gradski rival Efes, koji je rutinski stigao do trijumfa - 89:80.

Potpuno drugačije lice pokazali su izabranici Pabla Lasa u odnosu na vikend i poraz u turskom šampionatu od Ekopa, a gostima nije pomogao ni debi Lonija Vokera. Toliko su domaći bili dominantni da su oni koji su u Mozzartu odigrali na njihovu pobedu mogli da zaokruže tip još pre poluvremena, kada je Erčan Osmani sa linije slobodnih bacanja podigao prednost na 16 poena, a tip već tada postao dobitan.