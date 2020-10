Trebalo bi da kopamo duboko po istoriji NBA lige da bi se našlo kada je jedna ekipa bila ovako otpisana posle samo jedne utakmice finala kao šta je to slučaj s Majamijem u dvoboju s Lejkersima. Tim iz Los Anđelesa bio je veliki favorit i pre prvog meča, a posle prvog odmeravanja snaga malo ko se usuđuje da prognozira da bi Hit mogao da napravi bilo šta više od eventualne pobede u jednoj utakmici.

Ono šta smo videli pre dva dana bila je čista demonstracija sile. Majami je odlično ušao u utakmicu, odigrao prvih pet, šest minuta u fantastičnom ritmu posle kojeg nam se učinilo da bi serija mogla da bude neizvesna, ali onda su Lejkersi preuzeli kontrolu. Agresivna igra na obe strane parketa začinjena s odličnom partijom Entonija Dejvisa i Lebrona Džejmsa, a kao šlag na tortu došao je i fenomenalan šuterski učinak ostalih igrača Lejkersa. Majami je, jednostavno, bio nemoćan, razlika je došla i do 30 poena, a nikakvih uzbuđenja nije bilo posle, praktično, druge četvrtine.

Naravno da se loše utakmice svakome dogode, da se u seriji na četiri pobede može puno toga da se promeni i da bi bilo stvarno neozbiljno tek tako otpisati ekipu koja je sve oduševila igrom u ovom plej-ofu. Nije samo sjajna igra Lejkersa ono šta je obiežilo prvi meč NBA finala. Bile su to i povrede, i to sve na strani Majamija. Goran Dragić je povredio levo stopalo, odnosno plantarnu fasciju, kako se to stručno zove i teško je verovati da će se vratiti u ovu seriju, a kamoli u drugu utakmicu.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Majami ga još nije otpisao za drugi meč, ali stvarno bi bilo čudo da ga vidimo na terenu. Povredu je zadobio Bem Adebajo, njemu je stradao vrat, a i on je na listi onih za koje se sumnja da će večeras igrati. Ipak, nekako mislimo da će Adebajo naći snage za igru, baš kao i Džimi Batler koji ima problema sa zglobom, ali koji je već rekao da će igrati u drugoj utakmici finalne serije šta nas uopšte ne čudi. Čudno bi bilo da Batler kaže da neće moći da igra.

Majami je osalbljen i činjenicom da će njih dvojica sigurno biti pomalo usporeni, a posebnu će štetu napraviti neigranje Dragića. Slovenački košarkaš je najefikasniji igrač Majamija u plej-ofu, a njegovo iskustvo je od neprocenjive važnosti za ekipu koja u svojim redovima ima dosta mladih igrača. Umesto njega veću će ulogu sigurno dobiti Tajler Hiro, a očekujemo da mu se priključi i Kendrik Nan, koji je igrao odlično u ligaškom delu šampionata, ali je posle zaraze koronavirusom potpuno izgubio formu i u 'balonu' u Orlandu nije bio ni približno na onom nivou na kojem smo ga gledali do marta.

Iako se o ovim povredama priča celo vreme u svim analizama prve utakmice i nastavka NBA finala, pomalo je nepošteno iz cele priče isključiti sjajnu igru Lejkersa koji su stvarno demonstrirali silu u prvoj utakmici. Rekli smo već da je Majami odlično otvorio prvi meč u finalu, ali sve posle toga je išlo na strani tima iz Los Anđelesa, koji je sjajno koristio sve one rupe koje Majami ima. Prva stvar je velika razlika u visini, a posebno u činjenici da Entonija Dejvisa baš i nema ko da brani ako na njemu nije Bem Adebajo. Probao je Džej Krauder, nije to ni bilo toliko loše, ali je Dejvis svejedno pored njega dominirao. Još je gore bilo kada bi se Adebajo odmarao na klupi jer je onda Majami pokušao da igra s niskom petorkom gde bi Dejvis sve to sjajno kažnjavao. Dejvis je bio i glavna tačka u razbijanju Majamijeve zone - čim ju je Erik Spolstra postavio, snažni centar se otvorio na vrhu reketa i mirno rešio akciju.

O Lebronu Džejmsu ne treba ni da pričamo. Čovek koji dugi niz godina igra na neverovatnom nivou opet je pokazao da je jedan od najboljih košarkaša svih vremena, a njegov osećaj za igru je neverovatan. Majami je uspeo Lejkersima da donekle oduzme brzu tranziciju, njihovo važno oružje, ali Lebron se nije ljutio zbog toga. Mirno je organizirao napad za napadom i napadao Tajlera Hira ili Dankana Robinsona, koje su mu saigrači 'dovodili' u pik-end-rolu.

Entoni Dejvis u duelu sa Krauderom (©Reuters)

Ti dvoboji stvarno nisu lepo izgledali jer je Džejms fizički puno snažniji od dva mlada košarkaša i bez većih problema je rešavao situaciju u svoju korist. Kada bi se Majami odlučio da se udvoji ili on ili Dejvis, onda bi se otvarali šutevi za tri poena koje su ostali igrači Lejkersa uspešno pogađali. Na drugoj strani terena, Lejkersi su igrali čvrstu odbranu. Znalo se da će Majami teško dolaziti do situacije pod reketom, ali tim iz Los Anđelesa se odlično pripremio i za sve one akcije koje Majami priprema za svoje trojkaše, pre svega Dankana Robinsona. Sve u svemu, Lejkersi su odigrali odličnu utakmicu, a povrede Majamija su svemu samo dale dodatnu tačku.

Zašto pišemo o prvoj utakmici u najavi druge? Zato šta se jednostavno nema puno toga napisati novoga. Voleli bi da se varamo jer bi bilo dobro da NBA finale bude šta zanimljivije, ali Majami trenutno ne izgleda kao ekipa koja može bilo šta da napravi protiv ovakvih Lejkersa, a posebno bez Dragića i s povređenim Adebajom i Batlerom. Možda će se stvari da se promene pre treće utakmice, ali u drugom meču finane serije je sve na strani Lejkersa, koji znaju koliko su blizu naslovu prvaka i sigurno će odmah žestoko da krenu po novu pobedu. Lebron stvara novo kraljevstvo u Los Anđelesu. Posle druge utakmice najverovatnije će mu ostati još samo dva koraka do novog dragulja u kruni.

NBA – FINALE PLEJ-OFA, DRUGA UTAKMICA

Subota

03.00: (1,30) Los Anđeles Lejkers (15,0) Majami (4,00) /u seriji: 1:0/

***kvote su podložne promenama

PIŠE: EMIR FULURIJA