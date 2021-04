Posle dve utakmice četvrtfinala Evrolige tri kluba su u poziciji da već u narednom susretu obezbede plasman na Fajnal for. Prvi među njima je Anadolu Efes, a slede Olimpija Milano i CSKA Moskva, dok je okršaj Zenita i Barselone izjednačen posle dva duela u Blaugrani.

Jedini večeras na teren izlaze košarkaši madridskog Reala i Efesa (19.00). Pivari su iskoristili prednost domaćeg terena kako bi komotno stigli do dve pobede prednosti, i to uz rekordnu razliku od 50 poena, koja dosad nikada nije viđena u četvrtfinalnim okršajima elitnog takmičenja. Potencijalno treće slavlje, značilo bi "čišćenje" Kraljevića i prolaz naa Fajnal for.

19.00: (3,90) Real Madrid (16,0) Anadolu Efes (1,30)

Efes je u ovom trenutku prejak, ne samo za Real Madrid kojeg su dva veoma važna igrača napustila usred sezone, već i za mnoge druge takmace u Evropi. Kormilar istanbulskog tima Ergin Ataman je pogodio formu ekipi i doveo je gotovo do savršenstva za četvrtfinale, pa ne bi bilo ništa čudno ako bi se ova serija zaista okončala posle tri utakmice.

Gledajući to kako je Real izgledao u prethodna dva susreta, sa 63 i 68 postignutih i preko 90 primljenih poena, gosti su veliki favoriti. I to ne samo zbog protekla dva duela. Podsetićemo vas da je Efes protutnjao kroz Madrid u samoj završnici ligaškog dela, kada je razlika iznosila 25 poena, a gosti su postigli velikih 108 poena!

Iako je Real velikan, koji svakako ima snage da stigne bar do počasnog trijumfa, što je i pokazao onim pobedama nad Barselonom u ACB ligi i Fenerbahčeom u Istanbulu na kraju prve faze, teško je predvideti da će tako nešto zaista da se dogodi. Ne protiv raspucanog Efesa.

